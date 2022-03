रोमांस के मामले में ये है दुनिया का नंबर-1 शहर, बेवफाई के मामले में भी टॉप पर हैं यहां के लोग!

हाल ही में इंग्लैंड के 'द बॉटल क्लब' (The Bottle Club) ने दुनिया के कई शहरों का सर्वे किया और पाया कि किन शहरों में रोमांस (Most Seductive Cities of the world) के मामले में कैसे लोग रहते हैं.