3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बेहद अनोखा पब, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों के लिए है खास अड्डा!

हमारी धरती कई हैरान (Shocking places on earth) कर देने वाली जगहों से भरी है. बस आपके देखने भर की देर है. दुर्लभ जगहों पर भी लोग ऐसी-ऐसी चीजें खोल देते हैं कि उसका मजा लेने के लिए दुनियाभर से लोग आते हैं. अगर आपको भी अनोखी चीजें देखने और उसका अनुभव लेने का शौक है तो आज हम आपको एक पब (Amazing Pub of World) के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको जरूर देखना चाहिए. आप सोच रहे होंगे कि पब में देखने जैसा क्या खास होता है. वहां तो सिर्फ हार्ड ड्रिंक्स मिलती हैं. मगर जिस पब की हम बात कर रहे हैं वो एक आइरिश पब है और उसे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित (world’s highest Irish pub in Nepal) आइरिश पब होने का खिताब हासिल है.

भारत के पास नेपाल में एक छोटा सा कसबा है जिसका नाम नामचे (Namche) है. ये जगह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए फेमस है. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जा रहे लोगों के रास्ते में ये कसबा पड़ता है. यहां एक आइरिश पब है जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित आइरिश पब है. समुद्र तल से बात करें तो ये पब 3450 मीटर यानी 3 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बना हुआ है. अंदरूनी खूबसूरती के साथ इसकी खासियत ये है कि यहां माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जा रहे लोग अक्सर अड्डा जमाते हैं और यहां मस्ती करते हुए दिख जाते हैं.

नेपाल का नामचे कसबा अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है. (फोटो: Instagram/@irishpub_namche)

दुनियाभर से पब में आते हैं लोग

कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) के कारण पब पिछले साल अप्रैल में बंद हो गया था मगर इसे फिर से खोल दिया गया है. काठमांडू से लुकला कसबे तक इस पब से जुड़ी चीजों की सप्लाई हवाई जहाज के जरिए होती है. उसके बाद पोर्टर सामान को ढोकर पब तक लेकर जाते हैं. पब की मजेदार बात ये है कि यहां आपको दुनिया के अलग-अलग कोनों से लोग मिल जाएंगे जिनके अनुभव जानकर आप हैरान हो जाएंगे. लोग यहां आपको पहाड़ चढ़ने से जुड़ी कहानी सुनाते मिलेंगे जबकि कई लोग सिर्फ ट्रैवेल करने के उद्देश्य से यहां आए मिल जाएंगे.

नेपाल के भूकंप से हुआ था भारी नुकसान

साल 2015 में तीव्र भूंकप के कारण इस पब को काफी नुकसान हुआ था. मगर फिर ये धीरे-धीरे स्थिर हो ही रहा था कि महामारी के कारण इसे फिर से बंद कर दिया गया. एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा बनने वाले बहुत लोग यहां आते हैं. इस पब के साथ आपको नामचे की खूबसूरत वादियां भी नजर आएंगी.