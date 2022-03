'दुनिया की सबसे लंबी मॉडल' को होती है हाइट से बड़ी समस्या, डेटिंग के लिए नहीं मिलते लड़के!

दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट कम होती है और वो चाहते हैं कि काश वो भी लंबे होते जिससे सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट कर पाते. कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी हाइट (how to increase height) इतनी ज्यादा होती है कि उससे उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसा ही कुछ दुनिया की सबसे लंबी मॉडल (tallest model in the world) के साथ भी है. वो इतनी लंबी है कि उसे एक काफी अजीबोगरीब समस्या से जूझना पड़ता है.

रूस (Russian model) की रहने वाली इकाटेरिना लिसिना (Ekaterina Lisina) की हाइट के चर्चे सिर्फ रूस में ही नहीं पूरी दुनिया में हैं. उन्होंने अपनी लंबाई के बदौलत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) भी बनाया है. आपको बता दें कि इकाटेरिना की लंबाई 6 फीट 9 इंच (6ft 9inch Russian model) है. उन्हें दुनिया की सबसे लंबी मॉडल माना जाता है. इसके अलावा उनके नाम एक हैरान करने वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है.

दुनिया की सबसे लंबी टांगों वाली महिला

दरअसल, इकाटेरिना की टांगें दुनिया में सबसे लंबी (World’s longest legs) हैं. उनकी टांगों की लंबाई 4 फीट 3 इंच है. इसी के जरिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है. आपको बता दें कि इकाटेरिना पहले फ्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी थीं और उन्होंने 2008 के ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था मगर उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और मॉडलिंग की दुनिया में आ गईं.

लंबी हाइट के कारण होती है काफी समस्या

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में उन्होंने खुद से जुड़ी एक बड़ी परेशानी का खुलासा किया है. एक पॉडकास्ट पर बात करते हुए उन्होंने अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि उनकी हाइट के कारण उन्हें ढंग का लड़का नहीं मिल पाता है. उन्होंने बताया कि उनके अनुसार रिलेशनशिप में वैसे तो हाइट मायने नहीं रखती मगर समाज में लोग उस कपल को बुरी नजरों से देखते हैं जिसमें मर्द कम हाइट का होता है और औरत लंबी होती है. इसलिए वो खुद से 1 फुट छोटे हाइट के इंसान तक डेटिंग करने को तैयार रहती हैं मगर उससे छोटा नहीं. वैसे वो हमेशा कोशिश करती हैं कि वो अपनी लंबाई के हिसाब से लड़के देखे. उन्होंने बताया कि उन्हें ज्यादा पार्टी करना नहीं पसंद है इसलिए वो बाहर जाकर लड़कों की तलाश नहीं करती हैं बल्कि डेटिंग एप्स के जरिए ही उनसे मिलना पसंद करती हैं.