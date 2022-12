Year Ender 2022: मंडप में दूल्हा-दुल्हन के झगड़े से लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक, शादी के ये वीडियो हुए वायरल

दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और साल 2022 खत्म होने को है. इस साल सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हुए और लोगों का खूब मनोरंजन किया पर हर साल की तरह इस साल जो वीडियोज सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, वो थे दूल्हा-दुल्हन के यानी शादी (viral wedding videos 2022) के अजीबोगरीब वीडियोज. साल के अंत तक पहुंचकर आज हम आपको उन्हीं कुछ शादी के वीडियोज (Bride groom viral videos 2022) के बारे में बताएंगे जो इस साल जमकर वायरल हुए हैं.

जब दूल्हा-दुल्हन ने फेरों से पहले साइन किया कॉन्ट्रैक्ट-

इसी साल जून के महीने में वेडलॉक फोटोग्राफी नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर दूल्हा-दुल्हन का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट साइन (funny contract on marriage video) किया जो दुल्हन ने दूल्हे से करवाया है. कॉन्ट्रैक्ट में कई शर्तें लिखी हैं. पहली शर्त है कि महीने में सिर्फ एक पिज्जा खाएंगे. दूसरी शर्त ये कि हमेशा घर के खाने को हां कहना पड़ेगा. तीसरी शर्त हमेशा घर में साड़ी पहनने है. चौथी ये कि देर रात तक पार्टी करने की अनुमति है मगर सिर्फ एक दूसरे के साथ. रोज जिम जाना है. रविवार का नाश्ता पति को बनाना है. हर पार्टी में पत्नी की खूबसूरत फोटोज लेनी है और हर 15 दिन में पत्नी को शॉपिंग लेकर जाना है. दोनों ने इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को साइन किया.

दूल्हा-दुल्हन को स्टेज पर गिफ्ट किए बर्तन-

दोस्त और कजिन शादियों में दूल्हा-दुल्हन की सबसे ज्यादा टांग खींचते हैं. कई बार दोनों के साथ मस्ती-मजाक भी किया जाता है जिससे वो शर्मिंदा हो जाते हैं. ऐसा ही मजाक एक वीडियो में देखने को मिला जो इस साल जुलाई में काफी वायरल हुआ था. इस वीडियो में एक शादी का सीन है और दूल्हा-दुल्हन (Dulha Dulhan ko doston ne gift kiya bartan) स्टेज पर खड़े दिख रहे हैं. तभी उनके दोस्त स्टेज पर गिफ्ट देने के लिए आते हैं. वो एक के बाद एक लाइन बनाकर गिफ्ट देने के लिए आते दिख रहे हैं. सबसे पहली लड़की एक स्टील की बाल्टी गिफ्ट करती है जिसे देखकर दूल्हा-दुल्हन काफी हैरान लग रहे हैं मगर उनकी हंसी भी नहीं रुक रही है. इसके बाद बाकी के दोस्त अपने गिफ्ट देते हैं. कोई पतीला दे रहा है, तो कोई बेलन! धीरे-धीरे पूरी बाल्टी भर जाती है.

जब मंडप में दूल्हा-दुल्हन के बीच हुई क्यूट फाइट-

इसी साल जुलाई के महीने में @thegushti नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था जिसमें मंडप में बैठा दूल्हा-दुल्हन आपस में लड़ने लगते हैं. दोनों एक दूसरे को शायद कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं पर खिला नहीं पाते तो हाथापाई करते हुए पूरी ताकत के साथ खिलाने में लग जाते हैं.

दूल्हा-दुल्हन ने स्टेज पर किया गोविंदा के गाने पर डांस-

पिछले ही महीने एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें दूल्हा-दुल्हन कमाल का डांस कर रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में शादी के वक्त स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन का जबरदस्त डांस सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है. दूल्हा-दुल्हन दोनों ही गोविंदा के फैन लग रहे हैं, तभी उन्हें गाने के स्टेप्स इतने बेहतरीन तरीके से याद हैं कि उनसे कोई गलती नहीं हो रही. वे जहां इस डांस परफॉर्मेंस को खुद भी एंजॉय कर रहे हैं, वहीं लोगों को भी ये खूब पसंद आ रहा है.

जब जयमाल के वक्त घुटनों पर बैठ गई दुल्हन-

झारखंड प्रशासनिक सेवा में नियुक्त डिप्टी कलेक्टर संजय कुमार ने इसी साल मई में एक वीडियो (Wedding viral video) शेयर किया है जिसमें एक दुल्हन, दूल्हे (Bride sit on knees in front of Groom) के सामने घुटने पर बैठती नजर आ रही है. ये जयमाल के वक्त का वीडियो है जिसमें बिना किसी शोर-शराबे या मस्ती-मजाक के बड़ी ही सरलता से दूल्हा-दुल्हन एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं. दूल्हे के साथ-साथ दुल्हन भी उसके सामने घुटनों पर बैठती दिख रही है.