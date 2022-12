योगा टीचर ने औरतों को सिखाया ब्रेकअप के बाद प्राइवेट पार्ट साफ करने का विचित्र मंत्र! लोग करने लगे ट्रोल

पुरुष हों या महिलाएं, ब्रेकअप किसी के लिए भी दर्दनाक होता है. लोग कई तरह के मेंटल ट्रॉमा और दुख से गुजरते हैं और आसानी से अपने प्रेमी-प्रेमिका को भूल नहीं पाते. ब्रेकअप (How to overcome breakup) के बाद सिर्फ बहुत से लोग अपने प्रेमी-प्रेमिका से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, ऐसे में वो फोन, मैसेज ही नहीं, उन्हें अपने ख्यालों से भी दूर करना चाहते हैं, मगर एक महिला ने तो हद ही पार कर दी क्योंकि वो औरतों को एक ऐसा तरीका सिखा रही है जिससे महिलाएं ब्रेकअप (How to forget ex-boyfriend after breakup) के बाद अपने प्रेमियों को सिर्फ ख्यालों से ही नहीं, उनके एहसास को अपने शरीर से भी दूर कर सकती हैं!

प्रेम संबंध में रोमांस, और फिजिकल रिलेशन बनाना आम बात हो जाती है, पर ब्रेकअप के बाद लोगों को लगता है कि उनका पार्टनर कहीं न कहीं उससे मानसिक, भौतिक तौर पर जुड़ा है. फिजिकल रिलेशन की वजह से महिलाएं अपने पार्टनर के स्पर्श को मेहसूस कर पाती हैं और उन्हें अलग होने का दुख और भी ज्यादा सताने लगता है. इस कारण से एक योगा और फिटनेस कोच (Yoga teacher womb cleansing prayer video) महिलाओं को अजीबोगरीब तरीका बता रही है जिससे वो अपने पार्टनर के स्पर्श को पूरी तरह भूल जाएं, और उनके एहसास को अपने अंदर से निकालकर फिर से नए प्रेमी की तलाश में जुट जाएं.

‘गर्भ की सफाई’ करने के लिए सिखाई प्रेयर!

लाकिशा कॉर्बेट (Lakisha Corbett) ने इस तरीके का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है जिसे उन्होंने नाम दिया है ‘गर्भ की सफाई’ करने की प्रक्रिया. उनके अनुसार ये एक तरह का आध्यात्मिक व्यायाम है जिसके तहत महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट को भी अपने पार्टनर से आजाद कर सकती हैं. उनका कहना है कि ये एक तरह की प्रेयर यानी प्रार्थना है जिसके जरिए औरतों अपने प्राइवेट पार्ट से भी अपने एक्स-बॉयफ्रेंड को अलग कर सकती हैं. वीडियो में वो जमीन पर बैठी नजर आ रही हैं और आंख बंद कर अपने पैरों के बीच से झाड़-फूंक करती दिख रही हैं.

देश के सबसे फनी रेलवे स्टेशनों के नाम! आगे देखें…

लोग करने लगे ट्रोल

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एक तरफ जहां इस वीडियो को लाखों व्यूज टिकटॉक पर मिल चुके हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर इसे 22 हजार से ज्यादा व्यूज मिले हैं. दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सी औरतों ने उनको इसके लिए सपोर्ट किया है पर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है. एक ने कहा कि ये बेवकूफी है जबकि एक ने कहा कि ये सिर्फ मजाक के लिए ही होगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है. वहीं एक ने कहा कि ये मजाकिया हरकत है, इससे पुराने अनुभव भुलाए नहीं जा सकते.