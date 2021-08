Mystery: पहले मच्छर के काटने जैसा लगता है निशान, फिर पड़ने लगते हैं फफोले, वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे रहस्य

कई बार लोगों की त्वचा पर अजीब तरह के दाने हो जाते हैं या निशान पड़ जाते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आता है कि शायद मच्छर ने काटा होगा लेकिन नजरअंदाज करने पर उनकी परेशानी बढ़ जाती है. ऐसा ही कुछ वर्जिनिया (Virginia) और अर्लिंग्टन काउंटी (Arlington County) में रहने वाले लोगों के साथ हो रहा है.

दरअसल, अर्लिंग्टन काउंटी के स्थानीय लोगों ने कहा कि उनकी त्वचा पर शुरू में मच्छर के काटने जैसा निशान पड़ा था लेकिन निशान बड़े होने लगे और उस जगह असामान्य सूजन होने लगी. वहीं लोकल लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक वर्जीनिया में स्वास्थ्य अधिकारी (Virginia health officials) और कीट विशेषज्ञ (Insect experts) रहस्यमय बग के काटने (Mysterious bug bites) की जांच कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई और यह किसके काटने से हो रहा है.

मामूली निशान की जगह विकसित होने लगे फफोले

आपको बता दें कि मॉर्गन डेली नाम की एक महिला ने डब्ल्यूआरसी-टीवी को बताया, “निशान बढ़ने लगा और जब एक दिन मैं काम पर थी तो मैंने देखा कि वहां फफोला विकसित हो गया था.” जानकारी के अनुसार अर्लिंग्टन काउंटी स्वास्थ्य विभाग (Arlington County Health Department) ने कहा कि अधिकारी काटने के स्रोत की पहचान करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं, लेकिन विभाग के विशेषज्ञ कम से कम एक संदिग्ध कीट की तलाश कर रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता कर्ट लैरिक (Kurt Larrick) ने डब्ल्यूजेएलए को बताया, “हमें अभी तक यह लग रहा है कि यह पाइमोट (Pyemote) की वजह से हो रहा है. उनसे मिली जानकारी के मुताबिक यह एक प्रकार का घुन है जो सिकाडा के अंडे (Cicada eggs) खाना पसंद करता है.”

रहस्य का पता लगाने में वैज्ञानिक भी हैं असमर्थ

आपको यह भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पाइमोट का काटना खतरनाक नहीं हैं, लेकिन अगर निशान को खरोंचा जाए तक संक्रमण फैल सकता है. अमेरिकी कृषि विभाग (U.S. Department of Agriculture) के एक कीट विज्ञानी सैमुअल रैमसे (An entomologist Samuel Ramsey) ने भी इस बात की आशंका जताई है कि पाइमाइट्स इन सब चीजों का कारण हो सकते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं. उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम वैज्ञानिक होकर भी लोगों को हर समय निश्चित जवाब नहीं दे सकते हैं.” रैमसे ने कहा कि कई मामलों में सूजन मच्छरों, त्वचा संक्रमण या एलर्जी से हो सकती है.