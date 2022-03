बॉस ने देख ली महिला कर्मचारी की एडल्ट फिल्म, ऑफिस आते ही सबसे पहले किया ऐसा काम!

कई बार लोग खुद वहीं काम करते है जिसकी शिकायत कर दूसरों को फंसाने के काम में उन्हें मज़ा आता है. साथी कर्मचारी कई बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वो बॉस के चहेते बन जाएं और दूसरा नज़रों से गिर जाए. ऐसी ही आपबीती है एक महिला की जिसकी नौकरी छिन गई. उसे पूरा शक है कि इसके पीछे किसी साथी कर्मचारी ने ही बॉस के कान भरे होंगे.

ब्रिसबेन, ऑस्ट्रेलिया (Brisbane, Australia) की 25 साल की एनाबेल नाइट (Annabelle Knight) एक कंपनी में मार्केटिंग जॉब करती थी. मगर अचानक उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बॉस को उनके सीक्रेट काम का पता चल गया कि जॉब के अलावा एडल्ट साइट OnlyFans पर अपनी तस्वीरों के ज़रिए वो पैसे कमाती है. इसकी जानकारी होते ही बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया.

सौ.सोशल मीडिया:नौकरी से निकाले जाने के बाद सोशल मीडिया पर शेयर की आपबीती

साइट की सदस्यता लेकर छीन ली नौकरी!

एनाबेल ने कभी अपने एडल्ट साइट का प्रचार प्रसार नहीं किया. न ही उसने वर्कप्लेस पर इस बारे में किसी से कोई चर्चा की थी. ऐसे में बॉस को इस बारे में जानकारी होने के पीछे उसका शक है कि किसी न किसी साथी कर्मचारी ने ही उसकी एडल्ट तस्वीरें बॉस के साथ शेयर कि होगी. और इसके लिए उसने ज़रूर उनके एडल्ट साइट OnlyFans पेज की सदस्यता भी ली होगी. वहीं से तस्वीरें लेकर किसी ने उनकी नौकरी छीनने की कोशिश की. एनाबेल तब शॉक्ड हो गईं जब उन्हें अचानक एक ई-मेल मिला जिसमें उन्हें जॉब से निकाले जाने का ज़िक्र था (Suddenly got an e-mail in which it was mentioned that she was fired). उसमें वजह बताई गई कि वो नौकरी के अलावा भी एक साइड बिजनेस में पैसे कमाती हैं जिसकी जानकारी कंपनी नहीं दी गई. एक वीडियो के ज़रिए एनाबेल ने अपने साथ हुई इस पूरी घटना को बताया जिसे 2 लाख से ज्यादा बार देखा गया है.

अब खुद का काम कर खुश हैं एनाबेल

वहीं एनाबेल का कहना है कि उसने अपने लिए प्रॉपर्टीज़ बनानी थी जिसके लिए उसने मार्केटिंग जॉब के साथ-साथ 2020 में एडल्ट साइट पर काम करना शुरु कर दिया. इस साइट से उसे अच्छी कमाई हो जाती है. ओनलीफैन्स के ज़रिए एक दिन में 54 हज़ार रुपए तक कमा लेती हैं वो. और इसे बचा कर वो अपने लिए घर खरीदना चाहती थी. मगर किसी साथी ने उनके साथ ऐसा धोखा किया (A colleague snitched on her) और उनकी नौकरी चली गई. हालांकि अब एनाबेल ओनलीफैन्स पर खुद के लिए खुद का काम करके ज्यादा खुश हैं. अपनी तस्वीरों के ज़रिए वो अच्छे पैसे कमा रही हैं और यहां उन्हें किसी की धौंस सुनने या किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं हैं.