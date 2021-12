Viral हो रही है अनोखी जूस की दुकान, खुद करो मेहनत, फिर पियो फलों का रस

मार्केटिंग की दुनिया में अगर किसी को अपनी दुकान (Best Business Marketing) चलानी है तो कुछ न कुछ नया करना ही पड़ता है. कुछ अलग दिखेगा, तभी तो मार्केट में बिकेगा न? इसी थ्योरी पर काम करते हुए गुजरात के अहमदाबाद (Ahemdabad News) में एक अलग ही कॉन्सेप्ट का जूस बार (Juice Bar) खोला गया है. द ग्रीनोबार (The Greenobar ) नाम की इस जगह पर कम से कम कचरा (Zero Wastage) और ज्यादा टिकाऊ होने पर ज़ोर दिया गया है.

जिस कॉन्सेप्ट पर इससे पहले किसी जूस बार को काम करते हुए नहीं देखा गया था. इस जूस बार का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral On Social Media) हो रहा है, जिसमें एक शख्स साइक्लिंग (Cycle and make your own juice) करते हुए खुद अपना जूस तैयार कर रहा है. यानि फंडा सीधा है- भई जितनी मेहनत करोगे, उतना ही मिलेगा. अब च्वॉइस खुद क्लाइंट की है.

शख्स ने खुद ही बनाया अपने लिए जूस

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहित केसवानी (Mohit Kesarwani) नाम का एक शख्स द ग्रीनोबार में एक साइकिल पर बैठा हुआ है, जिसमें आगे की तरफ ब्लेंडर को अटैच किया गया है. मोहित जितना साइकिल चलाते हैं, उतना ही ब्लेंडर में जूस भरता जाता है. ये जूस तरबूज का है. ये तकनीक ज़ीरो वेस्टेज पर आधारित है और साथ ही साथ हेल्दी भी है. इस वीडियो को thegreenobar की तरफ से इंस्टाग्राम पर साझा किया गया है और कैप्शन में मोहित केसवानी को यहां आने के लिए शुक्रिया कहा गया है.

लाखों लोगों को पसंद आया वीडियो

इस वीडियो को 10 मिलियन बार देखा जा चुका है और इस पर लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं. ज्यादातर लोगों का कहना है कि वे जल्द से जल्द इस जगह पर जाकर इसे ज़रूर ट्राय करना चाहते हैं. कुछ लोगों ने इस मशीन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसे जिम में लगा देना चाहिए. आप भी इसे देखकर बताएं कि आप इस कॉन्सेप्ट पर क्या सोचते हैं?