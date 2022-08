Viral Video : शादी हो रही है या कुश्ती ! मंडप में ही एक-दूसरे से भिड़े दूल्हा-दुल्हन

Bride And Groom Fight Video : सोशल मीडिया पर रोज़ाना अलग-अलग वीडियो वायरल होते रहते हैं, इनमें से जो वीडियो सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, उनमें शादी-ब्याह के दौरान होने वाली मस्ती के वीडियो होते हैं. हालांकि इस बार जो वीडियो (Bride And Groom Fight Like Kids) इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, वो शादी की रस्मों से जुड़ा हुआ है. आपने शादी-बारात में होते हुए डांस देखे होंगे, दुल्हन की धमाकेदार एंट्री देखी होगी, लेकिन जो इस वीडियो (Trending Wedding Video) में दिखाई दे रहा है, वो कभी नहीं देखा होगा.

शादी-ब्याह में तमाम तरह की रस्में पूरी की जाती है. इनमें से कई बार कुछ अलग ही रस्म-रिवाज़ देखने को मिल जाते हैं. कभी दूल्हा-दुल्हन को गाड़ी के पीछे दौड़ा देते हैं तो कभी दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर ले जाता है. जो वीडियो इस वक्त चर्चा में है, उसमें दूल्हा-दुल्हन बच्चों की तरह लड़ते-झगड़ते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में लग रहा है कि ये दोनों शादी के मंडप में नहीं, जंग के मैदान में बैठे हुए हैं.

दुल्हन ने दूल्हे को पटका

वायरल हो रहे इस मजेदार वीडियो (Funny Video) में मंडप में बैठककर दूल्हा-दुल्हन सात जन्म तक साथ रहने की कस्में खा रहे हैं. इसी बीच एक ऐसी स्थिति आती है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन (Dulha Dulhan Fight Video) एक-दूसरे पर ही हमला बोल देते हैं. वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां दूल्हा अपनी दुल्हन (Viral Video Of Groom & Bride) को किसी बात पर चिढ़ा रहा है, जो दुल्हन को पसंद नहीं आ रहा. देखते ही देखते दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है और फिर दुल्हन अपने होने जा रहे पति को पटक देती है. ये वीडियो देखकर लोगों को खूब मज़ा आ रहा है.

लोगों ने दिए मज़ेदार रिएक्शन

इस दिलचस्प वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर thegushti नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे खूब देखा और पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो को अब तक 71 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और इस पर लोगों ने मज़ेदार कमेंट्स भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘ये धरती पर क्या हो रहा है?’ कुछ लोगों ने कहा- रिश्तेदारों के जाने का तो इंतज़ार कर लेते तो वहीं एक अन्य यूजर ने समझाया – ये एक परंपरा है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के बीच पहले खिलाने की प्रतियोगिता होती है.