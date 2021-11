म्यूज़ियम में छत से टंगी है शापित कुर्सी ! जो भी इस पर बैठा, ज़िंदा नहीं बच पाया

Haunted Chair : भूत-प्रेतों की बातों (Ghost Stories) में यकीन नहीं करने वाले भी कई बार तब दंग रह जाते हैं, जब किसी घटना (Supernatural Incidents) का कोई वैज्ञानिक कारण ही नहीं समझ आता. ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं एक शापित कुर्सी (Haunted Chair) के साथ. कहते हैं इस कुर्सी पर जो भी बैठा, वो कब्र तक पहुंच गया. 63 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी भूतिया कुर्सी (Cursed Chair Took Many Lives) को डर के मारे एक म्यूज़ियम में छत (Haunted Chair Hung from Ceiling) से लटका दिया गया है, ताकि ये किसी और की जान (Mysterious Death Chair) की दुश्मन न बने.