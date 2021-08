Weird Days: अगस्त के महीने में मनाए जाते हैं कई अजीबोगरीब Days, कुछ दिनों के बारे में जान कर रह जाएंगे हैरान!

साल 2021 में 1 अगस्त को फ्रेंडशीप डे (Friendship day) मनाया गया लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे की दोस्तों को समर्पित इस दिन के अलावा आज ही के दिन नेशनल गर्लफ्रेंड डे भी मनाया जाता है. हम आपको ऐसे ही अगस्त महीने में मनाए जाने वाले कुछ अजीबोगरीब दिनों (Weird Days) के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा.

1 अगस्त- नेशनल गर्लफ्रेंड डे (National Girlfriend Day)

इस दिन को लोग अपने जीवन में विशेष महिलाओं (Special women) को यह बताने के लिए मनाते हैं कि वह उनके लिए बहुत मायने रखती हैं, और यह कि वह उनसे प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं. जानकारी के मुताबिक गर्लफ्रेंड (Girlfriend) शब्द का प्रयोग पहली बार 1863 में युवाओं में एक महिला की महिला मित्र का वर्णन करने के लिए किया गया था. जिसके बाद 1920 के दशक के बाद इस शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की महिला रोमांटिक पार्टनर के तौर पर किया जाने लगा.

अगस्त में मनाए जाते हैं कई सारे अजीब दिनआपको बता दें कि 2 अगस्त को आइसक्रीम सैंडविच डे (Ice cream Sandwich Day), 3 अगस्त को वाटरमेलन डे (Watermelon day), 5 अगस्त को वर्क लाइक अ डॉग डे (Work Like a dog day) मनाया जाता है.

10 अगस्त- नेशनल लेजी डे (National Lazy Day)

संयुक्त राज्य अमेरिका (US) में 10 अगस्त को राष्ट्रीय आलसी दिवस मनाया जाता है. आपको बता दें कि यह अनौपचारिक छुट्टी आलसियों लोगों (Lazy people) को सम्मान करने के लिए होती है.

आलसियों के अलावा भी कई लोगों के लिए मनाया जाता है जश्न

आपको बता दें कि 12 अगस्त को मिडल चाइल्ड डे (Middle Child Day), 16 अगस्त को अमेरिका (America) में नेशनल टेल अ जोक डे (National Tell a Joke Day), जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को बी एन एंजल डे (Be an Angel Day), 23 अगस्त को राइड लाइक अ विंड डे (Ride like a wind day) और इस अजीबोगरीब लिस्ट में 25 अगस्त को किस एंड मेक अप डे (Kiss and Make up Day) और महीने की आखिरी तारीख 31 अगस्त को ईट आउटसाइड डे (Eat Outside day) मनाया जाता है.