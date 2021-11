Weird Food : रेहड़ी वाले ने भुट्टे पर लगाया चॉकलेट के साथ मसाला, लोगों ने कहा- बेड़ा गर्क कर दिया !

Weird Food Combination : सोशल मीडिया (Social Media Viral Video) पर आप एक देखेंगे तो हज़ार अजीबोगरीब चीज़ें (Weird Food Video) मिल जाएंगी. बेहतरीन से बेहतरीन और घटिया से घटिया फूड कॉम्बिनेशंस (Bizarre Food Combination) भी आपको देखने को मिलेंगे. कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन इस वक्त इंटरनेट पर लोगों को पागल (People Gone Crazy Over Weird Food) कर रहा है. दरअसल वायरल हो रहे फूड वीडियो में एक शख्स भुट्टे पर चॉकलेट (Corn with chocolate masala) के साथ मसाला और नींबू डालकर परोस रहा है. लोग इसे देखकर बेहोश हुए जा रहे हैं.