अब बिना CRIME किए भी आप उठा सकते हैं जेल का मजा, लेकिन चुकानी होगी कीमत...

सुनने में भले ही ये बेहद अजीब (Weird Stay) लगे, लेकिन एक जगह ऐसी भी है, जहां लोग (One Night In Lockup) जेल में रहने के लिए खुद पैसे देते हैं और खुशी-खुशी जेल जाते हैं. ये अनोखी जगह है The Margate AirBnB में. इस जगह पर करीब साढ़े 9 हजार रुपये की कीमत चुकाकर लोग जेल (Exprience of Jail without Crime) का अनुभव लेते हैं.

ये दुनिया के कुछ सबसे अजीबोगरीब रुकने की जगहों में से एक है. यहां आकर लोग बिना किसी अपराध के ही जेल में रहने की इच्छा पूरी कर सकते हैं, हालांकि उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाती है. The Margate AirBnB यहां आने वालों को अंडरग्राउंड जेल में रहने की जगह देता है. यहां एक सेल में 2 कैदी साथ में रह सकते हैं. वो बात अलग है कि ये सिर्फ कहने की जेल होती है, बाकी सभी सुविधाएं यहां आने वाले लोगों को मिलती हैं.

जेल में मिलती हैं ये सुविधाएं

बिल्कुल किसी असली जेल की तरह इंटीरियर वाली इस जगह पर रुकने वालों को सभी सुविधाएं दी जाती हैं. उनके बेड्स पर इजिप्शियन कॉटन शीट बिछी होती है, उन्हें चाय और कॉफी दी जाती है और बगीचे के साथ बार्बीक्यू की भी सुविधा दी जाती है. खाने में ऑर्गैनिक सब्जियों से बनी चीज़ें मिलती हैं. Penny Rope नाम की ये जगह रोमांचक स्टे के लिए परफेक्ट है, जहां आकर आपको किसी VIP जेल जैसा अनुभव होगा.

जेल में रहने के पैसे भी देने होंगे

आम तौर पर जेल किसी अपराध करने के बाद कैदियों को ले जाया जाता है, लेकिन यहां कैदी खुद अपनी मर्जी से आते हैं. जेल में आने वाले कैदियों को यहां रहने के लिए पैसे भी देने होते हैं. आलीशान जेल में एक रात बिताने के लिए 95 पाउंड यानि भारतीय मुद्रा में 9 हजार 600 रुपये चुकाने होते हैं. यहां आने वाले लोगों ने इस जगह को अनोखा और बेहद दिलचस्प कहा है. वे इसके डिज़ाइन और क्रिएटिव इंटीरियर के फैन हो चुके हैं. अगर आप सोलो ट्रिप पर हैं या फैमिली वेकेशन पर. ये जगह रोमांच का अलग ही अनुभव देने वाली है.