अच्छी-भली ज़िंदगी छोड़ ठंडे 'नर्क' में पहुंचा शख्स, जानलेवा ठंड में करता रहा घुड़सवारी

Man Travelling in Freezing Temperature : दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, जहां इंसान मजबूरी (Toughest Place Around The World) में गुजर-बसर करता है. चूंकि उसकी पीढ़ियां वहां रहती आई हैं, ऐसे में जगह को छोड़ नहीं पाने की वजह से उन्हें बेतहाशा ठंड या फिर बेतहाशा गर्मी में रहना पड़ता है. साइबेरिया (Siberia Freezing Cold) भी ऐसा ही इलाका है, जहां जनसंख्या इसलिए बेहद कम है क्योंकि वहां तापमान माइनस से 50 डिग्री (Temperature goes -60°C in Siberia) नीचे तक चला जाता है. ऐसी जमा देने वाली ठंड में शायद ही कोई जाकर भटकना चाहेगा. आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो बिना किसी मजबूरी के फेफड़े जकड़ देने वाली ठंड में घूम रहा है.