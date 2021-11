Amazing: झरने के पानी के बीच जलती रहती है आग, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं रहस्य !

प्रकृति का कमाल (Natural Mystery) ही अनोखा है. ऐसी-ऐसी चीज़ें (Mysterious Places in the World) देखने को मिलती हैं, जो सोचने पर मजबूर कर दें. अमेरिका (United States News) में एक ऐसा ही कुदरती कारनामा दिखाई देता है न्यूयॉर्क (New York) के चेस्टनट रिज पार्क (Chestnut Ridge Park) में. यहां एटर्नल फ्लेम फॉल (Eternal Flame Falls ) नाम के झरने के बीच आग की एक लौ जलती हुई सी दिखाई देती है. जो भी इस जगह पर आता है, अजीबोगरीब नज़ारा (Mystery of Eternal Flame Falls ) देखकर हैरान रह जाता है.

एटर्नल फ्लेम फॉल (Eternal Flame Falls ) में साल भर पानी बहता रहता है. पानी कभी सूखता नहीं और पानी के अंदर ही एक आग की लौ हमेशा जलती हुई दिखाई देती है. इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं. वैसे भारत के हिमाचल प्रदेश में भी ज्वालादेवी मंदिर में ऐसी ही एक रहस्यमय ज्योति हमेशा जलती रहती है.

लोग मानते हैं दैवीय शक्ति की कहानी

इस झरने को लेकर आम लोगों में तरह-तरह की कहानियां और मान्यताएं चली आ रही हैं. ज्यादातर लोग मानते हैं कि पानी के बीच ज़िंदा रहने वाली आग की लौ के पीछे (Mysterious flame under falls) कोई दैवीय चमत्कार है. ये कुदरत का अनसुलझा रहस्य है. कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि झरने की ये लौ तब बुझेगी,जब धरती पर महाप्रलय जैसी कोई आपदा घटेगी. लौ के जलने का मतलब है कि सब कुछ ठीक है.

वैज्ञानिक भी रहस्य को सुलझाने में जुटे

ऐसा नहीं है कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए शोध नहीं हुए. कई बार वैज्ञानिकों ने कोशिश की है कि जाना जा सके कि ये आग कैसे जलती है. शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी वजह यहां अच्छी मात्रा में मीथेन गैस का होना है. झरने के नीचे गुफा में मीथेन गैस निकलती है. हो सकता है कि कई सालों पहले यहां किसी ने आग लगा दी हो और तब से पानी के अंदर होने के बाद भी आग की लौ ज़िंदा रही. कमाल की बात है ना !