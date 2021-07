Weird Relationship: शादी के 4 साल बाद बच्चा पैदा करना चाहती थी महिला, हसबैंड की सच्चाई जानते ही दे दिया तलाक!

Weird Relationship: जो महिलाएं बच्चे को जन्म (Giving birth to a child) दे चुकी हैं, वो बताती हैं कि तमाम तकलीफों के बावजूद मां बनने का ऐहसास यकीनन बहुत खास होता है. ऐसे ही ऐससास को महसूस करने के लिए एक महिला ने अपने पति को जब कहा कि वह मां बनना चाहती हैं तो उनका पति उन्हें यही समझाता रहा कि वो बिना बच्चे के भी रह सकती हैं लेकिन जब महिला को पति की सच्चाई पता चली तो उनका दिल टूट (Heart break) गया.

दरअसल, Honey9 के साथ अपनी स्टोरी साझा करते हुए एक महिला ने बताया कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें एक दिन शादी के लिए प्रपोज (Proposal for marriage) किया. जिसके बाद महिला ने अपने बीएफ (BF) से शादी करने का फैसला लिया और दोनों ने अपने फ्यूचर प्लान्स भी शेयर किए. उस दौरान उनके पार्टनर ने उनसे पूछा कि वो भविष्य में बच्चे पैदा (Planning for baby in future) करना चाहती हैं या नहीं, तो महिला ने जवाब दिया कि अगर होगा तो होगा. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली और करीब एक साल तक बच्चों के बारे में कोई बात नहीं हुई. 1-2 साल बीतने के बाद महिला ने मां बनने का मन बनाया और अपने पति से यह बात शेयर की. जिसके जवाब में उनके पति उन्हें समझाते रहे कि बच्चे होने के बाद वह दोनों घूम नहीं पाएंगे लेकिन महिला अपना मन बना चुकी थी.

डॉक्टर ने कहा- महिला बन सकती है मां

महिला के मुताबिक इस बारे में कई हफ्चों तक दोनों की बहस होती रही. जिसके बाद उनके पति ने आ कर उन्हें बताया कि उन्होंने भी मन बना लिया है, जिसके बाद वो 6 महीने तक कोशिश करते रहे और असफल होने के बाद वो दोनों डॉक्टर के पास गए और डाक्टर ने उन्हें बताया कि कंसीव (Conceive) समय लग जाता है. महिला के कई टेस्ट किए गए, जिसके बाद उन्हें बताया गया कि वह मां बन सकती हैं, सब ठीक है.

सालभर कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ बच्चा फिर...

जानकारी के मुताबिक इसके बाद 6 महीने और बीत गए लेकिन फिर भी खुशखबरी न मिलने की वजह से उन्होंने फिर से डॉक्टर से बात की. जिसके बाद यह तय हुआ कि महिला के पार्टनर के भी कुछ टेस्ट होंगे लेकिन जांच से एक रात पहले महिला के पति ने उन्हें यह सच्चाई बताई कि वह पिता नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने अपनी पहली शादी के दौरान नसबंदी (Vasectomy) करा ली थी. उनके पति के मुताबिक उनकी पहली पत्नी और वो बच्चे पैदा करना नहीं चाहते थे. पार्टनर की बात सुनकर पहले तो महिला को ऐसा लगा जैसे उनका पति किसी और भाषा में बात कर रहा है. महिला का कहना था कि पूरे साल कोशिश करने के बाद, यह जानते हुए भी कि वो पिता नहीं बन सकता, उसने कुछ नहीं बताया.

पार्टनर के झूठ से टूट गई महिला

महिला ने कहा कि उनका पार्टनर सच्चाई पहले से ही जानता था फिर भी वह महिला को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो भी बच्चे नहीं चाहती. जानकारी के अनुसार महिला ने कहा कि उनका पति उनसे उन्हीं की बात को लेकर कहता थआ कि अगर यह होना है, तो यह होगा. महिला अपने पति को झूठ बोलने के लिए माफव नहीं कर पाईं और तलाक लेने का फैसला ले लिया. जानकारी के मुताबिक महिला अब न्यूयॉर्क में इस गम से उबरने के लिए थेरेपिस्ट की मदद ले रही हैं.