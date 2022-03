पैदा होते ही 'अकेलेपन' का शिकार हुआ बच्चा, न हैं दोस्त, न स्कूल से कोई वास्ता !

Child has rare immune disorder : बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ ही वे लोगों के साथ बातचीत करना और सामाजिक तौर-तरीके सीखने लगते हैं. यही उम्र होती है, जिसमें वे अपने दोस्तों के साथ खेल-कूदकर नई-नई चीज़ें जानने और समझने लगते हैं. ब्रिटेन में एक 5 साल के बच्चे (Jacob Chaney) को इसमें से कुछ भी नसीब नहीं हो रहा क्योंकि पैदाइश के बाद से ही वो अकेलेपन (5 year old child lives in isolation) की ज़िंदगी बिता रहे हैं.

5 साल के जैकब चैने (Jacob Chaney) के माता-पिता को उसके सोशल स्किल्स और उसकी ज़िंदगी में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि उनके बच्चे को एक दुर्लभ इम्यूनिटी डिसऑर्डर है. इस बीमारी की वजह से जैकब को इंफेक्शन होने के डर बना रहता है और गलती से भी उसे संक्रमण हुआ तो इससे उसकी जान भी जा सकती है. यही वजह है कि उसे अकेले में रखा जाता है.

अजीबोगरीब बीमारी का शिकार है बच्चा

बच्चे की मां एमिली चैने (Emily Chaney) अपने छोटे से बच्चे को लेकर बेहद सावधान रहती हैं और पैदा होने के बाद से ही उसकी देखभाल कर रही हैं. बच्चे को haemophagocytic lymphohistiocytosis नाम का डिसऑर्डर है. इसकी वजह से बच्चे की व्हाइट ब्लड सेल्स ओवर एक्टिवेट हो जाती हैं और उसे और उसके लिवर, स्पलीन और बोनमैरो के टिश्यू डैमेज होने लगते हैं. एमिली और उनके पति जेम्स को अपने बच्चे की इस बीमारी के बारे में पहले तब पता चला, जब उसके शरीर का तापमान ज्यादा रहने लगा.

ये भी पढ़ें- ‘आलू’ की विचित्र कहानी, पहले नामकरण, फिर DNA टेस्ट और अब सामने आया चौंकाने वाला सच !

साल भर के बच्चे में सामने आए लक्षण

Mirror से बात करते हुए एमिली बताती हैं कि प्रेगनेंसी और जन्म के दौरान सब कुछ ठीक था, लेकिन जब जैकब एक साल का हुआ तो उसके शरीर का तापमान ज्यादा रहता था और कम नहीं होता था. उसे डॉक्टर को दिखाने के बाद उसके इस दुर्लभ डिसऑर्डर के बारे में पता चला. इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जैकब ठीक हो सकता है. बाद में आने वाले कॉम्लिकेशंस के बाद फिलहाल तो स्थिति ऐसी है कि जैकब को आइसोशलन में ही रहना पड़ेगा.