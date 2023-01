पुरुषों से पिटने की भीख मांगती हैं औरतें, फिर शान से दिखाती हैं चोट के निशान! अजीब है परंपरा...

Women Begs Men for Beating: दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अजीबोगरीब परंपराएं (weird tradition around the world)आज भी मौजूद हैं. हम जहां चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं, वहां ये लोग इस ज़माने में भी कहीं शादी के लिए खून-खराबा करते हैं तो कहीं मर्दानगी साबित करने के लिए जानवरों का खून तक पी जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही अफ्रीकन जनजाति के बारे में बताएंगे, जहां महिलाएं बुरी तरह मार खाती हैं, फिर भी वे इसे अपनी शान समझती हैं.

हैमर ट्राइब के लोगों के बीच निभाई जाने वाली तमाम अजीबोगरीब परंपराओं में से एक परंपरा उकुली तुला की है. इस प्रथा के तहत शादी की उम्र हो जाने पर लड़के-लड़कियों को इसका सबूत देना पड़ता है. जहां पुरुषों को गाय और बैलों के ऊपर से कूदकर उन्हें पार करना होता है, वहीं महिलाओं की पिटाई होती है. जिस तरह जानवरों को पार करने में नाकामयाब लड़कों की शादी नहीं हो पाती, वहीं बुरी तरह कोड़े की मार खा रहीं महिलाएं दर्द होने पर कराह नहीं सकतीं. आइए थोड़ा और जानते हैं इस अजीबोगरीब रिवाज़ के बारे में.

मार खाने के लिए मांगती हैं भीख

शादी के लिए जिन लड़कियों को बुलाया जाता है, उन्हें मारने के लिए एक सजा-धजा ग्रुप आता है, जिसे माजा कहते हैं. वो वहां मौजूद लड़कियों को कोड़ों और डंडों से पीटना शुरू करते हैं. इस दौरान उन्हें दर्द से कराहने या फिर भागने की इजाज़त नहीं होती है. दिलचस्प ये है कि इस पिटाई को महिला-पुरुष के बीच प्यार से जोड़ दिया जाता है, ऐसे में महिलाएं इस मार को बर्दाश्त करती हैं. जिन लड़कियों पर मार नहीं पड़ती, वो पिटने के लिए भीख मांगती हैं और गिड़गिड़ाती भी हैं. पूरी प्रक्रिया में जिस महिला को सबसे ज्यादा मार पड़ती है और वो इसे बर्दाश्त करती है, उसकी शादी सबसे युवा लड़के से करा दी जाती है.

जो लड़का शादी करना चाहता है, उसे और उसके परिवार को इस परंपरा को निभाना होता है. (सांकेति तस्वीर. क्रेडिट-Canva)

शादी के बाद भी जारी रहती है पिटाई

अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी पिटाई के बाद ज़िंदगी में सुख है, तो आप गलत हैं. जब तक महिलाएं 2 बच्चों को जन्म नहीं दे देतीं, तब तक परंपरा के नाम पर हड्डीतोड़ पिटाई जारी रहती हैं. मज़े की बात ये है कि बिना कोई वजह बताए ही पुरुष उन्हें पीटते हैं और वे कुछ नहीं बोलतीं. उनकी पीठ पर पिटाई के दाग उनके लिए शान की बात होते हैं. वे इसे खूबसूरती और प्यार की निशानी मानती हैं. इन जनजाति में मर्दों को दूसरी शादी की भी इज़ाजत होती है और वहां भी प्रक्रिया वही रहती है. शायद यही वजह है कि हैमर ट्राइब की औरतें बहुत मजबूत मानी जाती हैं.