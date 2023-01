यहां मुर्दों को भी देना पड़ता है किराया, रेंट देने में हो जाए देरी, कब्र से बाहर निकाल देते हैं शव!

Weird Tradition Around the World: दुनिया बहुत बड़ी है और यहां अलग-अलग देशों में अलग-अलग किस्म के रीति-रिवाज़ों (Amazing Traditions of Countries) का पालन किया जाता है. इनमें से कुछ परंपराएं बेहद अजीबोगरीब होती हैं. आज के युग में भी कुछ ऐसी परंपराएं हैं, जिन्हें जानकर आप शायद एक बार में यकीन न कर पाएं, लेकिन ये इसी दुनिया के किसी कोने में निभाई जाती हैं.

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों मौजूद जनजातीय रीति-रिवाज़ आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं लेकिनआपको जानकर हैरानी होगी इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह मौजूद है, जहां पर लोगों को अपने प्रिय जनों को कब्र में रखने के लिए भी किराया देना पड़ता है. ऐसा न करने की स्थिति में शव बाहर निकाल दिया जाता है. सुनने में ये भले ही आपको अजीब लगे लेकिन ये रिवाज़ निभाया जाता है.

कब्र में शव रखना है, तो भरो किराया

कभी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर रहा मध्य अमेरिकन देश ग्वाटेमाला में ये परंपरा या फिर नियम कह लें, पालन किया जाता है. यहां दुनिया से जा चुके लोगों के शव को भी दफनाने के लिए हर महीने किराया देना पड़ता है. अगर किसी रिश्तेदार की कब्र का मालिक एक महीने का किराया देने में समर्थ नहीं है, तो शव को उस कब्र से निकालकर सामूहिक कब्र में रख दिया जाता है. उसकी जगह दूसरे शव को कब्र में दफना दिया जाता है. इन कब्रों का किराया भी काफी महंगा है.

ग्वाटेमाला में जगह की कमी के चलते बहुमंजिला कब्रिस्तान का चलन है. (Credit- Shutterstock)

आखिर क्यों होता है ऐसा अमानवीय काम?

दरअसल ग्वाटेमाला में जगह की कमी के चलते बहुमंजिला कब्रिस्तान का चलन है, जहां एक कब्र के ऊपर ही दूसरी कब्र बना दी जाती है. ऐसे में अगर कोई कब्र का किराया नहीं दे पाता, तो उसके परिजनों का शव बाहर निकालकर दूसरा शव अंदर रख दिया जाता है. यहां लोग जीतेजी अपनी कब्र के किराये का इंतज़ाम करते हैं, जबकि गरीब लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है. कब्रिस्तान में कुछ बाहर निकली हुई लाशें और कई मृत शरीर बैठे और खड़े भी दिखाई देते हैं.