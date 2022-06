मर्दानगी साबित करने का अजीब तरीका, गोली से भी तेज दर्द देने वाली चीटिंयों से खुद को कटवाते हैं लोग

दुनिया बहुत बड़ी है और यहां अलग-अलग देशों में अलग-अलग किस्म के रीति-रिवाज़ों (Amazing Traditions of Countries) का पालन किया जाता है. इनमें से कुछ परंपराएं बेहद अजीबोगरीब होती हैं. आज के युग में भी कुछ जनजातियां इस तरह की परंपराओं का पालन करती हैं. एक ऐसा ही खौफनाक रिवाज़ ब्राज़ील में रहने वाली जनजातियों से जुड़ा है, जहां नौजवान लड़कों को अपने समुदाय के सामने दिखाना (Young Men Biten by Ants to Prove Masculinity) होता है कि वे कितने बहादुर हैं.

इस परंपरा के बारे में जानकर आपको भी हैरत होगी. अमेजन के साटेरे-मावा ट्राइब्स (Satere-Mawe Tribe of Amazon Forest) के लोगों की एक मान्यता है, जिसके तहत जनजाति के लड़के (Weird Tradition of Amazon Forest Tribe) जब नौजवान हो जाते हैं, तो उन्हें पूरी कम्युनिटी के सामने ये साबित करना होता है कि वे युवा हो चुके हैं. इसके लिए उन्हें एक साथ सैकड़ों खतरनाक चींटियों से खुद को कटवाना पड़ता है. ये अजीबोगरीब टेस्ट पास किए बिना इन लड़कों की शादी भी नहीं हो सकती.

बुलेट आंट्स से भरे दस्ताने में डालते हैं हाथ

इस विचित्र परंपरा के तहत जनजाति के लड़कों को खतरनाक मानी जानी वाली बुलेट चीटियों से भरे दास्ताने में अपना हाथ डालना होता है. दरअसल, इस जनजाति के नियम के मुताबिक युवा लड़कों को मर्द बनने के लिए इन बुलेट चीटियों से खुद को कटवाकर उसका दर्द सहना पड़ता है. पहले इन खतरनाक चीटियों को एक मोटे दास्ताने में बंद कर दिया जाता है. इसके बाद जब इन्हें खोला जाता है तब ये काफी गुस्से में आ जाती हैं. इस दौरान युवा लड़कों को दास्ताने में हाथ डालकर इनसे खुद को कटवाना होता है. बताते हैं इससे इतना दर्द होता है, जैसे आपको वाकई गोली लगी हो. कई दिनों तक हाथ में सूजन भी रहती है.

खुद ही खतरनाक चींटियां पकड़कर लड़के अपने को कटवाते हैं. (Credit- Twitter/@auxiliarywits)

कैसे पूरी करते हैं खतरनाक परीक्षा ?

इस मौके के लिए 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को खुद ही जंगल से खतरनाक चींटे लाने पड़ते हैं और खुद ही लकड़ी के दस्ताने बनाकर चींटियों को डालते हैं. इसके बाद वे पारंपरिक नाच-गाने के बाद इन दस्तानों (Boys Wear Bullet Ant Gloves to Become Men) को कुल 20 बार पहनते हैं. एक बार में इसे 10 मिनट के लिए पहना जाता है. कहा जाता है इन खतरनाक चींटियों के काटने का दर्द मधुमक्खी के डंक से भी 30 गुना ज्यादा होता है और लड़के इस प्रथा के ज़रिये ये साबित करते हैं कि दुनिया में दर्द के बिना कुछ नहीं होता. है न ये बेहद अजीबोगरीब रस्म !