Weird : खाने में नमक-मिर्च छिड़कने की आदत छोड़कर जाएं यहां, अगर मांग लिया तो अंजाम होगा बुरा !

मिस्र (Egypt) में, जहां खाने का ज़ायका मनमुताबिक करने के लिए नमक मांगने (Don't ask for salt in Egypt) पर मुसीबत हो सकती है. (सांकेतिक तस्वीर)

दुनिया में सैकड़ों देश (Weird Tradition Around The World) हैं और इनसे जुड़ी अलग-अलग परंपराएं. कुछ रीति-रिवाज़ हमें काफी आकर्षक लगते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जिन्हें सुनकर हम कह उठते हैं – ऐसा भी होता है? अगर इनके बारे में पता न हो, तो परदेस में दिक्कत भी उठानी पड़ सकती है. ऐसी ही एक परंपरा है मिस्र (Egypt) में, जहां खाने का ज़ायका मनमुताबिक करने के लिए नमक मांगने (Don’t ask for salt in Egypt) पर मुसीबत हो सकती है.

ऐसे में मिस्र जाते वक्त आप कुछ याद रखें न रखें, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखनी है कि खाना खाते वक्त ये मानकर चलें कि टेबल पर नमक रखा ही नहीं है. अगर खाना परोसे जाने के बाद आपने सॉल्टस्प्रिंकलर (Stay Away from Salt in Egypt) की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे. गलती से अगर आपने नमक होस्ट से मांग लिया, तो मुश्किल और बढ़ सकती है.

क्यों नहीं मांगते हैं नमक ?

अब आप सोच रहे होंगे कि भला नमक में ऐसा क्या है, जो उसे मांग नहीं सकते. दरअसल मिस्र में ये पुरानी परंपरा है कि यहां खाने में अलग से नमक डालना बुरा माना जाता है. अगर आप किसी के घर दावत पर गए हैं और आपके लिए वहां पकवान परोसे गए हों, तो उसे वैसा का वैसा ही खा लें तो बेहतर है. जो भी इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए नमक अलग से डालना चाहता है, उसे लेकर मेजबान नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि ये उन्हें अपना अपमान लगता है. वे समझते हैं कि मेहमान को खाना पसंद नहीं आया है, इसलिए वो इसमें नमक डालकर स्वाद ठीक करना चाहता है.

बाकी सब अच्छा है, बस नमक से रहना है दूर

नमक को लेकर मिस्र की ये परंपरा चूंकि मेजबान के अपमान से जुड़ी है, ऐसे में लोग नमक से दूर रहना ही ठीक समझते हैं. हालांकि भारत समेत अमेरिका जैसे देशों में नमक अलग से पूछा जाता है, लेकिन मिस्र में ऐसा नहीं करना चाहिए. नमक को छोड़ दें मिस्र में भी भारत की ही तरह बड़े-बुजुर्गों का अभिवादन-सम्मान करने, दूसरे के घर उपहार लेकर जाने और दूसरों को खुद से पहले रखने की खूबसूरत परंपराएं हैं. ध्यान बस इतनी सी बात रखनी है कि रिश्ते बनाकर रखने हैं तो नमक से ज़रा दूर रहना है.