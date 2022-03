क्या आज तक आप भी गलत ढंग से खा रहे थे चावल? महिला ने बताया खाने का सही तरीका

दुनिया में हर देश का खान-पान अलग होता है. इसके अलावा खाना खाने का तरीका भी अलग होता है. भारत में ज्यादातर लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं. वहीं विदेशों में लोगों को हाथ से खाना नहीं आता. वो चम्मच का उपयोग करते हैं. भारत में भी अब कई लोग चम्मच से खाते नजर आ जाते हैं. लेकिन नाइफ और फोर्क (Knife And Fork) से खाने वाले भारत में अभी भी कम हैं. भारत में आपने अकसर लोगों को स्पून से चावल खाते देखा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजतक आप गलत चम्मच से चावल (Correct Way To Eat Rice) खा रहे थे?

सोशल मीडिया पर एक ब्रिटिश एटिकेट एक्सपर्ट ने जब लोगों को चावल खाने का सही तरीका बताया तो सब हैरान रह गए. जिस नॉर्मल चम्मच से आप चावल खाते हैं, असल में वो तरीका गलत है. चम्मच को असल में फोर्क से खाया जाता है. जब लोगों ने इस फोर्क और नाइफ की मदद से चावल खाते देखा तो हैरान रह गए. आज तक लोग चम्मच से ही चावल को दाल में मिलकर खा लेते थे. लेकिन असल में ये तरीका गलत है.

चाक़ू की मदद से खाएं चावल

सबसे पहले इस वीडियो को टिकटोक पर शेयर किया गया था, जहां से बाद में इसे डिलीट कर दिया गया. इसके बाद इसे फेसबुक पर शेयर किया गया. इसमें दिखाई दे रही एक्सपर्ट का नाम लूसी चैलेंजर है. लूसी ने बताया कि चम्मच से चावल को खाने की जगह आपको फोर्क का इस्तेमाल करना चाहिए. उसने लोगों को वीडियो में फोर्क से चावल कैसे खाने चाहिए, ये करके दिखाया.

दाल-सब्जी को ऐसे मिलाएं

लूसी ने फोर्क को सबसे पहले चावल के ऊपर रखा. इसके बाद नाइफ की मदद से चावल को फोर्क के ऊपर रखा और बताया कि ऐसा करने के आबाद आप आराम से चावल खा सकते हैं. साथ ही लूसी ने लोगों को ये भी बताया कि अगर चावल के साथ कोई साइड डिश है, तो उसे भी चावल में मिलाकर इसी तरह फोर्क की मदद से खाया जाना ही खाने का सही तरीका है. एक बार आपका खाना खत्म हो जाए, तो फोर्क और नाइफ को सीधे डायरेक्शन में कटोरी पर रख दीजिये. इससे वेटर समझ जाएगा कि आपने खा लिया है और वो आपकी डिश हटा देगा.