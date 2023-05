तेज़ रोशनी, मर चुके लोग और आवाज़ें ...आखिर पता ही चल गया, मरते वक्त क्या चलता है दिमाग में!

What Happens in Your Brain Before Death: इंसान की ज़िंदगी और मौत दोनों ही रहस्यमयी चीज़ है. इसे लेकर बहुत से रिसर्च हो चुके हैं, लेकिन आज भी कोई सही जवाब नहीं मिल पाया है कि मरने के बाद इंसान कहां जाता है या फिर इस दुनिया से जाते वक्त वो क्या सोचता है. इससे जुड़ा हुआ एक रिसर्च सामने आया है, जिसमें वैज्ञानिकों ने काफी हद तक ये समझ लिया है इंसानी दिमाग आखिरी वक्त में क्या क्या सोचता रहता है.

मिरर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों ने दावा किया है कि मौत के मुंह में जाते वक्त इंसान को अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखने लगते हैं और तरह-तरह के अनुभव होते हैं. ये गतिविधियां दिमाग के उस हिस्से में दर्ज की गईं, जो सपने देखने, मिर्गी के दौरान होश खोने और चेतना में बदलाव वाले स्टेज से जुड़ा होता है. कुल 4 मरीज़ों पर ये रिसर्च की गई है.

सफेद रोशनी, आवाज़ें और मरे हुए लोग …

जिन चार लोगों पर ये रिसर्च हुई है, उनकी मौत कार्डिएक अरेस्ट के चलते हुई थी. उनके दिमाग में चल रही इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम यानि ईईजी से नापा जा रहा था. इन मरीज़ों के ठीक होने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, ऐसे में उन्हें वेंलिलेटर से हटा दिया गया था. इसके बाद इनका हार्ट रेट बढ़ने लगा और गामा एक्टिविटी भी बढ़ गई. इसे ही दिमाग में सबसे तेज़ मानते हैं और ये चेतना से जुड़ी रहती है. मौत से ठीक पहले दिमाग इस तरह से काम करता है कि उन्हें सफेद रोशनी और मरे हुए रिश्तेदार दिखते हैं. इस दौरान कानों में अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देने लगती हैं.

गामा एक्टिवेशन ही खोलती है राज़

ऐसी ही स्टडी 10 साल पहले जानवरों पर की गई थी. कार्डिएक अरेस्ट के बाद इंसान और जानवरों के निष्क्रिय होते हुए दिमाग का गामा एक्टिवेशन रिकॉर्ड करके ये राज़ खुलता है कि दिमाग में क्या चल रहा है. इस रिसर्च में शामिल मिशिगन सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस साइंस के फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्ज मशॉर ने कहा, ‘मरने की प्रक्रिया के दौरान एक निष्क्रिय दिमाग से जो अनुभव निकलता है, वो न्यूरोसाइंटिफिक आभास है. चूंकि स्टडी काफी कम लोगों पर हुई है, ऐसे में उसे ग्लोबल स्तर पर नहीं प्रसारित किया जा रहा है. स्टडी के नतीजों को जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में पब्लिश किया गया है.