तस्वीर में आपको दिख रहा है कौन सा जानवर ? बताएगा पर्सनालिटी से जुड़े राज़ ...

Optical Illusion Personality Test : पेट्स को पसंद करने और घर में रखने वालों के बीच इस बात को लेकर बहस होती ही है कि बिल्लियां बेहतर होती हैं या फिर कुत्ते? कुछ लोगों को डॉग्स को घर में रखना सही लगता है तो कुछ लोग कैट्स को पालते हैं. अब आप एक ऑप्टिकल एल्यूज़न के ज़रिये अपनी पर्सनालिटी (Picture Personality Test) के इस फैक्ट का पता लगा सकते हैं कि आपको कौन का पेट एनिमल सूट करेगा.

Jackpotjoy के विशेषज्ञों की ओर से एक ऑप्टिकल एल्यूज़न क्रिएट किया गया है, जिसमें एक दिमाग घुमा देने के वाली तस्वीर के अंदर किसी जानवर की आकृति ढूंढकर निकाली है. आपको जो भी एनिमल पहले दिख जाएगा, वो बताएगा कि आपकी पर्सनालिटी (Picture will tell your personality) क्या कहती है और उसे कौन सा पेट ज्यादा पसंद है.

रंगीन तस्वीर में क्या दिखा?

Optical Illusion क्रिएट कर रही ये तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट न होकर रंगीन है. इसमें दो जानवरों की तस्वीर छिपी हुई है. एक जानवर है लंबे कानों का कुत्ता और दूसरा जानवर है किनारे-किनारे बैठी हुईं दो बिल्लियां. आपको तस्वीर को ध्यान से देखना है और इसे देखकर ये बताना है कि आपको पहले कुत्ता दिखा या फिर बिल्ली. इसके पता चलते ही आपके व्यक्तित्व से जुड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य सामने आ जाएगा.

आपको तस्वीर को ध्यान से देखना है और इसे देखकर ये बताना है कि आपको पहले कुत्ता दिखा या फिर बिल्ली. (Credit- Jackpotjoy)

क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक ?

मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक जिन लोगों को तस्वीर में पहले गुलाबी कानों वाला सफेद कुत्ता दिखाई देता है, उन्हें वाकई डॉग्स पेट के तौर पर पसंद हैं. ऐसे लोग वफादार और दोस्ताना व्यवहार के होते हैं. वे ज़िंदगी को हंसते-खेलते बिताने में यकीन रखते हैं और घूमने-फिरने के शौकीन होते हैं. वे अपने रिश्ते में काफी प्यारे और सकारात्मक रहते हैं. लोगों की नज़र में ये लोग प्रोडक्टिव होते हैं. वहीं जिन लोगों को तस्वीर में गुलाबी रंग की बिल्लियां बैठी हुई दिखाई देती हैं, वे अपने लक्ष्य को लेकर साफ रहते हैं. उन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है और वे अपनी आज़ादी पसंद करते हैं. ज्यादातर ऐसे लोग अंतर्मुखी होते हैं. कैट पर्सन के अंदर नेतृत्व की क्षमता ज्यादा होती है