Time Travel: भविष्य देखकर लौटा शख्स, बताया कब होगा धरती का अंत, कैसे हमला करेंगे एलियन्स!

समय यात्रा को लेकर वैज्ञानिकों ने काफी चर्चाएं की हैं. वैज्ञानिक अक्सर ये बता चुके हैं कि टाइम ट्रैवल से क्या मुमकिन है, पर टाइम ट्रैवल इंसान कब कर पाएगा, या फिर ये करना मुमकिन है भी या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती हैं. हालांकि, साइंस फिक्शन फिल्में देखकर लोग खुद को समय यात्री (Time traveller) समझने लगते हैं और फिर ऐसे-ऐसे दावे करने लगते हैं जो यूं तो झूठ ही होते हैं पर उन्हें सुनकर इंसान को डर जरूर लग जाता है. हाल ही में एक व्यक्ति (time traveller tell when earth will destroy) ने ऐसा ही दावा सोशल मीडिया पर किया, जिसको लेकर चर्चा हो रही है.

समय यात्री ने कहा है कि 3 अक्टूबर को एक एलियन धरती पर आएगा. (फोटो: Tiktok/darknesstimetraveler)

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर @darknesstimetravel नाम के अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में ये दावा किया गया है कि अकाउंट जिस व्यक्ति का है, वो भविष्य (time traveller news) से आया है. उसका कहना है कि वो साल 2858 से इस साल (time traveller prediction) में आया है और वो जानता है कि धरती कब खत्म होगी और खत्म करने वाले एलियन्स कब इस धरती पर हमला करेंगे. हालांकि, वो इस सवाल का जवाब नहीं देता कि अगर धरती अगले कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी, तो वो भविष्य से कैसे आ सकता है!

उसने दावा किया है क वो साल 2858 से लौटकर आया है. (फोटो: Tiktok/darknesstimetraveler)

कब आएंगे एलियन?

उसने कहा कि कुछ वक्त में एलियन्स की ऐसी प्रजाति धरती पर हमला करेगी जो हमारी दुश्मन होगी. ऐसे में इंसानों को अपनी प्रजाति को बचाना होगा. वीडियो में उसने लिखा- हां, मैं एक असली टाइम ट्रैवलर हूं, और मैं आपको बताने वाला हूं कि दुनिया कब और कैसे खत्म होगी. उसने कहा कि अगले 3 महीनों में, यानी 3 अक्टूबर को धरती पर एक एलियन आएगा जो वैनगार्ड प्रजाति का एलियन होगा. वैनगार्ड एलियन हमारा हितैशी होगा, वो हमें एक जरूरी सूचना देने आएगा. वैनगार्ड को एक दुश्मन प्रवृत्ति के एलियन, जिनका नाम डिस्टेंट्स है, पकड़कर मारने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने वैनगार्ड्स का ग्रह तबाह कर दिया है जो हमसे 20 प्रकाश वर्ष दूर है. अब वो इकलौता वैनगार्ड बचा है.

कब खत्म होगी दुनिया?

शख्स ने दावा किया कि वैनगार्ड 3 अक्टूबर को धरती पर आएगा और हमें बचने के उपाय बताएगा. वो नहीं चाहता कि जैसा अंजाम वैनगार्ड्स का हुआ है, वैसा धरती वासियों के साथ हो. वो करीब 12 हजार लोगों को एक दूसरे ग्रह केपलर-186एफ पर ले जाएगा. उसका पीछा करते हुए डिस्टेंट्स धरती पर आ जाएंगे और तबाही मचाएंगे. असल में डिस्टेंट्स धरती के मालिक हैं, उन्होंने धरती पर अपना हक जताने के लिए पिरामिड फिट किए हुए हैं. वो हर उस ग्रह पर ऐसा करते हैं जहां जीवन होता है. इस पोस्ट के साथ शख्स ने दिन तो नहीं बताया कि धरती कब खत्म होगी, पर उसने ये बता दिया है कि उसे कौन खत्म करेगा. यूं तो ये दावा साफ तौर पर कल्पना है, पर रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक पर कुछ लोग कमेंट कर उसकी बात से सहमत हो रहे हैं.