Viral Video: जब घोड़ी चढ़कर आई दुल्हन, धांसू एंट्री लेकर बढ़ा दी रौनक, लोग बोले- 'यही है नएपन की शुरुआत'

अब वो दौर नहीं रहा जब अपनी शादी में दुल्हन ने शरमाईं और सकुचाई से किसी कोने में खड़ी रहती थी. रस्म अदायगी के लिए मंडप तक आती थी और फिर कहीं छुप जाती थी. दूल्हे और बारातियों के सामने तो दुल्हन ने नजरें उठाकर देखती तक नहीं थीं. बस नजाकत से झुकी आंखें और होंठों पर खिली मुस्कान लोगों का दिल लूट लिया करती थी. लेकिन आज आलम ये है कि दुल्हनें अपनी शादी को लजाकर नहीं बल्कि बेहद खुशी से एन्जॉय करती नजर आने लगी हैं. अब तो दुल्हनें बकायदा अपनी शादी की थीम, एंट्री फोटोशूट का स्टाइल, ड्रेस सब कुछ खुद ही तय करती हैं. ताकि वो हर लम्हा हमेशा यादगार रहे.

इंस्टाग्राम अकाउंट shubhavivahh पर एक ऐसी ही दुल्हन का वीडियो शेयर किया गया, जहां दुल्हन घोड़ी चढ़कर अपनी शादी में एंट्री लेती दिखी, तो लोग हैरान होकर बस देखते ही रह गए. घोड़ी चढ़कर आई दुल्हन की एंट्री इतनी धांसू थी कि बारात के रौनक ही बढ़ गई. दुल्हन का ये अंदाज लोगों को नयेपन की शुरुआत सा लगने लगा.

दूल्हे की जगह दुल्हन चढ़ गई घोड़ी

आँखों पर काला चश्मा, बदन पर सुर्ख गुलाबी लहंगा और घोड़ी पर उसका चढ़ना. ये अंदाज़ था उस दुल्हन का जिसने अपनी शादी में ऐसी एंट्री ली कि लोग दूल्हे को भूलकर बस उसे ही देखते रह गए. असल में हर किसी की उम्मीद होती है कि शेरवानी और सेहरा पहने दूल्हा घोड़ी चढ़कर अपनी दुल्हन को लेने आएगा. लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया, दूल्हे की बजाय दुल्हन ने घोड़ी पर चढ़कर एंट्री ली तो लोग भौचक रह गए. उसका यह अंदाज निराला भी था और ज़बरदस्त भी. उसके सभी दोस्त और परिवार वाले उसके साथ ही बारातियों की तरह एंट्री ले रहे थे, वहीं भाइयों ने थाम रखी थी रंग बिरंगी चुनर, जो बहन की एंट्री को और खास बना रही थी.

दुल्हन ने घोड़ी चढ़कर ली शानदार एंट्री

दुल्हन की शानदार एंट्री वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है वीडियो के कैप्शन में लिखा है- Why should boys have all the fun मतलब ‘लड़कों को सारी मस्ती क्यों करनी चाहिए’. बस इसी वजह से दुल्हन ने ये डिसाइड किया कि घोड़ी चढ़ने का आनंद सिर्फ दूल्हा ही क्यों ले? क्यों न दुल्हन भी इसका मज़ा ले. लिहाजा दूल्हे की बजाय वो खुद ही घोड़ी पर चढ़ गई. फिर तो दूल्हे का इंतजार छोड़ हर कोई दुल्हन को ही देखता रह गया.