अस्पताल में मौत से जूझ रहा था पति, घर पर प्रेमी संग अय्याशी करने लगी बीवी! देखने तक नहीं गई ...

Wife cheated husband while he was in hospital: ज़िंदगी में जिस रिश्ते को आपके सुख-दुख का साथी माना जाता है, वो ही अगर आपके बुरे वक्त में धोखा दे जाए, तो इसे खराब किस्मत के अलावा और क्या कह सकते हैं. पति-पत्नी जब साथ-साथ रहते हैं, तो किसी एक को तकलीफ होने पर दूसरे को दर्द होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पत्नी के बारे में बताएंगे, जिसने अपने पति को ऐसे वक्त में धोखा दिया, जब वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था.

धर्म कोई भी हो, शादी के वक्त दो लोग एक-दूसरे का साथ आखिरी सांस तक निभाने का वादा करते हैं. वैसे भी साथ रहते हुए उनका लगाव इतना हो जाता है एक-दूसरे का दर्द बर्दाश्त नहीं होने लगता है. द सन की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला ने अपने पति को तब अकेला छोड़ दिया, जब वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था. पत्नी वहां से चुपचाप निकलकर घर चली गई और अपने प्रेमी के साथ अय्याशी करने लगी.

पति को अस्पताल छोड़ा, खुद प्रेमी के साथ गई घर

ये कहानी किसी भी कपल के लिए काफी दुख देने वाली है, क्योंकि जिस महिला ने अपने पति के साथ ऐसा किया, उसकी शादी को 10 साल बीत चुके थे. पति की उम्र जहां 48 साल थी, वहीं पत्नी खुद 45 साल की थी. उसके पति का बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बारे में पता चलते ही पत्नी उसे अस्पताल ले गई. डॉक्टरों ने सर्जरी के कहा था, ऐसे में एनेस्थीसिया देने से पहले पत्नी उसे बड़े प्यार से बाय बोलकर घर चली गई. जब पति को होश आया, तो पत्नी उससे मिलने अगले 2 दिन तक नहीं आई. दूसरे मरीज़ों को देखकर पति को काफी दुख हुआ, तभी उसका पड़ोसी और दोस्त उससे मिलने आया.

दोस्त ने खोला बीवी की अय्याशी का राज़

आखिरकार इस शख्स से मिलने के लिए उसका पड़ोसी और दोस्त आया. उसने तीसरे दिन आने के बाद बताया कि उसकी पत्नी तो घर पर ही है. दो दिन से उसके घर में एक अजनबी शख्स आ-जा रहा है और वो पहले भी आता रहा है. दोस्त की बात सुनकर पति को इस बात का यकीन हो गया कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर पर है. पहले भी उसे इस बात का शक था, जिसे इस घटना ने पुख्ता कर दिया.