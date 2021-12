वीडियो गेम की दीवानी बीवी का अत्याचार, न बनाती है खाना, न जाती है कहीं घूमने

Online Gaming का शौक इंसान को इस कदर जुनूनी बना देता है कि वो इस लत के आगे कुछ सोच-समझ ही नहीं पाता. आपने देखा होगा कि बाढ़ के पानी में लड़के बैठकर वीडियो गेम (Boys playing video game in flood water) खेलते रहे, आपने ये भी सुना होगा कि वीडियो गेम के ही चक्कर में एक लड़के (Teenager calls police to arrest fathe) ने अपने पिता पर अत्याचार का आरोप लगा दिया. अब एक पति का दुख ये है कि उसकी पत्नी वीडियो गेम के चक्कर (wife is obsessed with video game) में न तो खाना बनाती है और न ही परिवार के साथ वक्त बिताती है.

ये शिकायत सुनने में बेहद अजीब (Weird Complaint of Husband) है, लेकिन पति ने बाकायदा ऑनलाइन शेयरिंग साइट रेडिट (Reddit) पर इसे दुनिया के सामने बताया है. इस शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी को मानसिक इलाज की ज़रूरत है क्योंकि वो वीडियो गेम के पीछे पूरी तरह पागल (Wife Spends all time on video game) हो चुकी है. उसे हर वक्त सिर्फ गेम खेलने की ही सनक सवार रहती है.

बाहर से मंगाती है खाना, सिर्फ खेलती है गेम

पति ने अपनी प्रॉब्लम लोगों के साथ साझा करते हुए बताया है कि पत्नी वीडियो गेम को लेकर इतनी क्रेज़ी है कि वो छुट्टी लेकर सुबह 4 बजे से ऑनलाइन गेम खेलने लगती है. जब पति ने पत्नी के साथ नाश्ता करने की इच्छा जताई तो उसने साफ कह दिया कि वो बाहर से कुछ मंगा ले. इससे पहले वे रात को भी बाहर का खाना ही खा चुके थे. जब पति ने उससे ये बात कही तो बीवी उस पर चिल्ली पड़ी. यहां तक कि जब वो परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए उसके साथ जाना चाहता था, तो भी पत्नी उसके साथ नहीं जाकर वीडियो गेम खेलती रहती है. यहां तक कि घर में उसने एक बिल्ली भी पाल रखी है, जिसकी ज़िम्मेदारी भी पति ही उठाता है.

लोगों ने दिए मज़ेदार रिएक्शन

पति ने अपनी बात खत्म करते हुए लिखा कि पत्नी छुट्टियों में भी वीडियो गेम ही खेलती रहती है और उसे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रही है. पति ने अपनी बात पर जब लोगों से सपोर्ट मांगा, तो उन्होंने उसे ही गलत ठहरा दिया. ज्यादातर यूज़र्स ने पति से कहा कि ये पत्नी का तनाव दूर करने का तरीका हो सकता है. आपको खुद अपनी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए. आपका गु्स्सा पत्नी के खाना नहीं बनाने पर है, न कि वीडियो गेम खेलने पर. इतना सुनकर तो पति की बोलती ही बंद हो गई.