बच्चों से ज्यादा कुत्ते को प्यार करती है बीवी, पति ने दुनिया से बताई अजीबोगरीब परेशानी

एक पति की परेशानी है कि उसकी पत्नी को डॉग (Wife Obsessed with Dogs) से उसके बच्चों से भी ज्यादा लगाव है. (सांकेतिक तस्वीर)

कुत्ते पालने वाले (Pet Owner) उन्हें अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा मान लेते हैं. वे अपने पेट को वो हर सुख-सुविधा (Wife loves dig more than kids) देना चाहते हैं, जो वे अफोर्ड कर सकते हैं. फिर भी, आपने अब तक कोई ऐसी पेट ओनर (Dog Lover Wife) नहीं देखी होगी, जो अपने पेट को घर के बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती हो. हाल ही में ऑनलाइन शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर एक पति ने बताया है कि उसकी पत्नी को डॉग (Wife Obsessed with Dogs) से उसके बच्चों से भी ज्यादा लगाव है.

Reddit पर अपनी कहानी शेयर करते हुए पति ने बताया है कि उसकी पत्नी घर में रहते हुए बच्चों से ज्यादा ध्यान अपने प्यारे कुत्ते पर देती है. पति को पहले इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वो बच्चों को काफी प्यार देती है, लेकिन उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. अब उसने लोगों से इस सिचुएशन को लेकर कमेंट मांगे हैं.

पति के बच्चों से नहीं है बीवी को प्यार

इस शख्स ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा है कि उसके पुराने रिलेशनशिप से उसके बच्चे हुए थे, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले ही उसने ये बात साफ कर दी थी कि उसे और बच्चे नहीं चाहिए. उनके रिश्ते को 4 साल हो चुका है. उसकी पत्नी बच्चों के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करती, बच्चों को भी उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पति का कहना है कि पत्नी बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देती जितना वो अपने प्यारे कुत्ते पर देती है. खुद पत्नी ने ये बात पति के सामने कुबूली है कि वो उनके एडॉप्ट किए हुए कुत्ते को उसके बच्चों से ज्यादा प्यार करती है.

लोगों ने दिए अजीबोगरीब जवाब

इस शख्स ने लोगों ने जब इस मामले पर सलाह मांगी तो उसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. कुछ लोगों ने उसकी पत्नी को गलत नहीं माना तो कुछ लोगों ने पति के स्टैंड को भी सही कहा. एक यूज़र ने कहा कि बच्चे उसके नहीं हैं, ऐसे में पति को उसकी भी भावनाएं समझनी चाहिए. एक अन्यू यूज़र ने कहा कि उसने आपके बच्चों को स्वीकार किया है, लेकिन आप उसे बच्चे पैदा नहीं करने देते, ये गलत है. वहीं कुछ लोगों ने पति के पक्ष में भी तर्क दिए हैं और कहा है कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है.