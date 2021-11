Viral Video: बच्चे पर आई आंच तो शेरनी पर टूट पड़ी मां ज़ेबरा, पीछे हटने पर किया मजबूर

Viral Video में ज़ेबरा की मां एक शेरनी (Lioness and Zebra fight Video) से भिड़ती हुई नज़र आ रही है.

बच्चों पर कोई आंच आए, तो मां ये नहीं देखती कि सामने कौन है. जंगल (Wildlife Viral Video) में भी जब किसी जानवर के बच्चे की जान संकट (Survival in Forest) में हो, तो छोटा से छोटा जानवर भी शेर से पंगा लेने में पीछे नहीं हटता. इंटरनेट पर इस वक्त ऐसा ही वीडियो (Viral Video on Internet) वायरल हो रहा है, जिसमें अपने बच्चे के लिए ज़ेबरा की मां एक शेरनी (Lioness and Zebra fight Video) से भिड़ती हुई नज़र आ रही है.

वीडियो में एक ज़ेबरा (Lioness and Zebra fight Video) के बच्चे को शेरनी पास देखते ही लपक लेती है. वो उसे अपना शिकार बनाने के लिए दांत गड़ाए मारने की कोशिश में जुटी होती है, कि बीच में जे़बरा की मां वहां आ पड़ती है. बिना अपनी जान की परवाह किए (Wildlife Video) वो शेरनी को लात मारकर पीछे धकेलने लगती है. चूंकि शेरनी भूखी है, इसलिए वो आसानी से अपना शिकार छोड़ने को राज़ी नहीं होती.

साहस से डरकर भाग गई शेरनी

कहते हैं शेर अपने शिकार पर दांत गड़ाकर उसे झुकने को मजबूर करता है. जैसे ही शिकार उसके आगे घुटने टेकता है, वो उसका काम तमाम कर देता है. यहां भी ज़ेबरा को शेरनी गिराने की कोशिश में तकरीबन कामयाब हो जाती है, तभी बच्चे की मां वहां आ जाती है. मां ज़ेबरा के साहस क देखकर शेरनी के आधे हौसले पस्त हो जाते हैं. बहादुर मां ज़ेबरा मानो कहर बनकर शेरनी पर टूट पड़ती है, ताकि उसके बच्चे की जान बच सके.

लोगों ने कहा- मां तो मां होती है

सोशल मीडिया पर ये 24 सेकेंड का वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. इसे nature27_12 नाम के Instagram Account से शेयर किया गया है. 4 दिन के अंदर वीडियो को 2 लाख 30 हज़ार से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और तमाम यूज़र्स इस पर अपनी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा – मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. एक अन्य यूज़र ने लिखा है -चाहे इंसान की हो या जानवर की, मां तो मां ही होती है.