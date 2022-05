घर के बगीचे में छिपे 'शेर' को पकड़ने पहुंची रेस्क्यू टीम, फिर जो दिखा, वो कुछ और ही था ...

Lion Behind the Garden Bush : कई बार कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से होते हैं, जिन्हें सोच-सोचकर हंसी आती रहती है. कुछ ऐसा ही हुआ केन्या के एक घर में. घर के मालिक ने जिस शख्स को खेतों में काम करने के लिए नौकरी दे रखी थी, उसे दिन के उजाले में शेर दिखाई दे गया. जिसके बाद आनन-फानन में वाइल्डलाइफ डिपार्टमेंट (Kenya Wildlife Service ) के अधिकारियों को वहां बुलाया गया, लेकिन यहां पहुंचकर उन्हें कुछ ऐसा (Lion Print Bag was Misunderstood as Lion ) दिखा, जिसने खौफ छोड़िए हंसी आने लगी.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला केन्या (Kenya News) के ग्रामीण इलाके किनयाना का है. इस एरिया में जंगल भी हैं और लोग खेती-किसानी करके अपना जीवन यापन करते हैं. कुछ दिनों पहले यहां पर खेत में काम कर रहे एक शख्स को झाड़ियों के पीछे एक शेर आराम फरमाता हुआ दिखाई दिया. दिन में तेज़ धूप थी, इसलिए शख्स को लगा कि शेर गर्मी से बचने के लिए झाड़ी में जाकर बैठ गया है. डरे-सहमे शख्स ने शोर मचा दिया कि झाड़ी में शेर छिपा हुआ है.

भागती हुई पहुंची वाइल्डलाइफ टीम

सायरस मबीजिवे ने बीबीसी को बताया कि वैसे तो इलाके में किसी भी शेर के छूटने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन खेत में काम कर रहे आदमी का साफ कहना था कि उसने अपने मालिक के घर के पास शेर देखा है. शेर झाड़ियों में आराम से बैठा हुआ है. घर की मालकिन उस वक्त कहीं बाहर गई हुई थी, ऐसे में उसे लगा कि वाकई ऐसा हो सकता है. अगर घर के पास शेर है, तो ये काफी डरावनी घटना है. खैर, मामले की सूचना पाने के बाद वाइल्डलाइफ (Kenya Wildlife Service ) टीम भागती हुई मौके पर पहुंची. उन्होंने शेर को पकड़ने का पूरा इंतज़ाम कर रखा था.

ये एक प्लास्टिक बैग था, जिस पर शेर का चेहरा प्रिंट था, बैग में एवाकाडो का पौधा लगा हुआ था, (Credit- Kenya Wildlife Service/Twitter)

शेर का चेहरा था, लेकिन बॉडी थी गायब

पूरी तैयारी के साथ वाइल्डलाइफ ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और सभी को निर्देश देने लगे. उन्होंने जब आगे से शेर का मुंह देखा तो वे घर की खिड़की से पीछे जाकर उसकी लोकेशन देखने लगे. उन्हें जब शेर के शरीर का बाकी हिस्सा दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने पास जाकर देखा. आखिरकार उन्हें पता चला कि ये एक प्लास्टिक बैग था, जिस पर शेर का चेहरा प्रिंट था. बैग में एवाकाडो का पौधा लगा हुआ था, जिसे धूप से बचाने के लिए झाड़ियों में रखा गया था. नीचे से देखने पर ये बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था, जैसे कोई शेर झाड़ी में आराम कर रहा हो. यूं तो ये काफी दिलचस्प वाक्या था लेकिन अथॉरिटीज़ ने लोगों की जागरूकता को लेकर उनकी तारीफ की है.