सूंड से पानी पीना सीख रहे हाथी के बच्चे का वीडियो वायरल, फेल हुआ तो करने लगा शरारत

इंटरनेट पर जानवरों से जुड़े वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ वीडियोज् की डिमांड सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में वीडियो अगर किसी बेबी ऐनिमल का हो फिर तो कहना ही क्या. बच्चा इंसान का हो या जानवरों का, उनकी हरकतें सेम टू सेम लगती है. एक जैसी नादानी, एक जैसी नासमझी, शरारतें, जिद और चिड़चिड़ापन भी एक जैसा ही होता है. बस फर्क इतना होता है कि इंसान के बच्चे की तुलना में जानवर के बच्चे बेहद कम समय में सब कुछ सीख जाते हैं और खुद की जिम्मेदारियां भी उठा लेते हैं.

Wildlife viral series में ट्विटर के @RobertEFuller पर शेयर वीडियो में हाथी के बच्चे की मस्ती देख आपको खूब मज़ा आएगा. दरअसल बेबी एलीफैंट अपने सूंढ से पानी पीने का तरीका सीखता दिखाई दिया. लेकिन उसे अपनी सूंढ का इस्तेमाल ही समझ में नहीं आ रहा था ऐसे में झुंझलाकर पानी में सूंढ को पटकता दिखाई दिया. वीडियो को 12 लाख से ज्यादा व्यूज मिले.

सूंढ़ से पानी पीने की कोशिश करता दिखा बेबी हाथी

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक हाथी का बच्चा अपनी सूंड से पानी पीने की कोशिश करता दिखा. वो जिस तरह से सूंड से पानी उठाकर मुँह तक ले जाने की कोशिश कर रहा था उससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो अभी लर्निंग फेस में है. और अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है. सबसे पहले तो वो अभी अपनी सूंड का ठीक से इस्तेमाल ही नहीं सीख पाया है. सूंढ़ से अपनी प्यास कैसे बुझानी है, काफी कोशिश के बाद भी बेबी एलिफैंट ये नहीं समझ पाया. वो जितनी बार भी सूंढ़ में पानी लेकर मुंह तक पहुंचाने की कोशिश करता हर बार नाकाम हो जाता. फिर तो वो ऐसा चिढ़ गया कि गुस्से में सूंढ़ को पानी पर ही ज़ोर-ज़ोर से पटकने लगा. मानों सूंढ़ को अपनी गलती की सज़ा दे रहा हो.

Just a baby elephant 🐘 learning how to use its trunk 😍💦#worldelephantday pic.twitter.com/knD6PuaheF

सूंढ की नाकामी पर बेबी हाथी का मज़ेदार रिएक्शन

सूढ़ से पानी पीने की कोशिश के दैरान वो जिस तरह से बच्चों वाली हरकतें और पानी के साथ शैतानिया करता दिखाई दे रहा था उसने इंटरनेट पर लोगो को खूब एंटरटेंन किया. लोगो को बेबी एलिफैंट का ये अंदाज़ बेहद पसंद आया. वहीं हथिनी भी पास में ही खड़ी दिखाई दे रही थी लेकिन उसने बच्चे की कोशिश में कोई मदद नहीं की. ऐसा लगा मानों को इस मूड में हो कि खुद कोशिश करेगा तभी तो सीखेगा बच्चा. वैसे ये नसीहत भी सही ही है.