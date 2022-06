बेवकूफी के लिए लिया जाता है जिसके नाम का सहारा, उस गधे की स्मार्टनेस कर देगी बोलती बंद

अक्सर आपने लोगों को गुस्से में कहते सुना होगा कि फला आदमी तो एकदम गधा है. अरे तू तो गधा है गधा. यानि की गधे के नाम का सहारा लेकर अक्सर किसी को बेवकूफ, नासमझ की संज्ञा ही दी जाती है. यानि जब किसी ने गलती की हो, ऐसा कान किया हो जो सही न हो तब उसे गधा कहने का चलन है. लेकिन गधे हमेशा बेवकूफ ही नहीं होते. दिमाग उनमें भी होता है. बस ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन मौका मिले तो सूझबूझ में कम नहीं होते गधे.

Wildlife viral series में एक ऐसे गधों से मिलवाएंगे, जिससे स्मार्टनेस और समझदारी की उम्मीद कोई नहीं करता होगा. @buitengebieden के ट्विटर अकाउंट पर शेयर वीडियो में एक गधे ने अपनी समझदारी दिखाई तो लोग दंग रह गए. भला गधा दिमाग भी चलाने लगा ये सोचकर ही लोग सकते में आ सकते हैं. लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद गधे को गधा समझने की गलती नहीं करेंगे आप. वीडियो को 22 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

गधे को गधा नहीं समझने का

वीडियो में कई गधे लकड़ी के एक बैरियर के उस पार जाने के लिए उसे फांदते नज़र आते हैं. यही प्रक्रिया एक-एक कर बाकी सारे गधे भी अपनाते नज़र आते हैं. ठीक वैसे ही जैसे ही पहले गधे ने लकड़ी को कूद कर पार किया उसे ही पीछे खड़े गधों ने अपनाया और एक-एक कर वैसे ही जंप लगाकर पार करते दिखे. लेकिन एक गधा जो पीछे खड़ा होकर अपना बाकी साथियों की मेहनत देख रहा था. उसे खड़े-खड़े ही इस बाधा को आसानी से पार कर जाने की तरकीब सोच ली. फिर तो अपनी सूझ-बूझ से ग्रुप का सबसे समझदार सदस्य बन गया वो. जानते हैं क्यों? क्योंकि इतनी देर से जिस लकड़ी की बाधा को सारे गधे बड़ी मेहनत से छलांग लगाकर पार कर रहे थे, स्मार्ट गधे ने आते ही उस लकड़ी को मुंह से पकड़कर नीचे रख दिया और आराम से सामान्य चाल चलकर पार कर लिया.

The smartest of the pack.. 😅 pic.twitter.com/IWw1WL6raE

गधा भी होता है होशियार

गधे को इस तरह अपना दिमाग चलाता देखकर लोग तो दंग ही रह गए. जो लोग गधे को केवल चुपचाप बोझा ढोने वाला समझते हैं, ऐसा जानवर समझते आए हैं जो बिना कुछ कहे, बिना सोचे चुपचाप पीठ पर लदे बोझे को लेकर चलता जाता है उनके लिए ये वीडियो बेशक प्रभावित करने वाला भी होगा और हैरान करने वाला भी. वीडियो को देख कुछ यूज़र्स ने कहा कि ‘गधे होशियार जानवर होते हैं लेकिन उन्हें गलत रैप मिला हुआ है.’ वहीं एक ने लिखा कि ‘होशियार वह है जो बाकी सभी को देखता है और सबसे आसान विकल्प चुनता है’.