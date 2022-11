VIDEO: चप्पल चोर सांप को देख छूटी हंसी, महिला ने डर से फेंकी चप्पल तो लेकर भाग निकला जहरीला जीव

सांप इतना जहरीला और डरावना जीव होता है जिसे देखते ही हर कोई बचने की कोशिश करने लगता है. एक बार जो सांप में किसी को डसा तो फिर उसका बचना नामुमकिन हो जाता है यही वजह है कि लोग इस जीव से दूर ही रहना चाहते हैं कोई नहीं चाहता कि जहरीला सांप उनके आसपास भी फटके. बस इसी कोशिश में एक महिला को लेने के देने पड़ गए. और सांप इतना शरारती निकला की घर में नहीं घुस पाया तो आंटी की चप्पल लेकर भाग गया.

IFS परवीन कासवान ने ट्विटर पर एक चप्पल चोर सांप का वीडियो शेयर किया. सांप को गली में घूमते देख कुछ महिलाओं ने अपने घर में आने से रोकने के लिए उस पर चप्पल दे मारी. लेकिन अगले ही पल सांप उनकी चप्पल को दांत में दबाकर वहां से फुर्ररररर हो गया. इस बेहद मजेदार वीडिओ को अब तक 1.36 लाख व्यूज़ मिल चुके हैं.

चप्पल चोर सांप की शरारत देख छूट गई हंसी

चप्पल चोर सांप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सांप एक डरावना जीव होता है, फिर भी इस वायरल वीडियो को देखकर आपकी हंसी छूटना तय है. वीडियो में दिख रहे हैं सांप ने मोहल्ले के उन शरारती बच्चों जैसी हरकत की, जिन्हें शरारत करने से रोको तो वह सामने वाले का ही नुकसान करने की ठान लेते हैं फिर जो सामने मिलता है उसे लेकर भाग जाते हैं. ठीक वैसे ही जैसे इस सांप ने किया. गली में गुजरते सांप को घर में घुसने से रोकने के लिए एक महिला ने सांप पर अपनी चप्पल फेंकी, ताकि वह डरकर भाग जाये. लेकिन सांप ने उस चप्पल को अपने दांत में फंसाया और लेकर रफूचक्कर हो गया.

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd

आंटी ने चप्पल से मारा तो दांत में दबाकर भाग गया सांप

जैसे ही सांप ने महिला के चप्पल को अपने मुंह में दबाया और उठाकर बढ़ना शुरू किया, महिलाएं चीखने लगी और सांप से चप्पल वापस करने की मिन्नतें करने लगी. लेकिन अब सांप भला उनकी पुकार कहां सुनने वाला था. आखिर चप्पल फेंककर भागने के लिए भी तो उन्होंने ही कहा था. लिहाज़ा सांप की पकड़ में जो आया उसे ही लेकर चलता बना. एक यूज़र ने लिखा- रबड़ की चप्पल में सांप ने काटा तो उसके नुकीले दांत फंस गए. सांप ने इंसानी खतरे से दूर होने का विकल्प चुना, भले ही इसका मतलब उसके लिए कोई उपयोग न हो.