Video : परिवार समेत जंगल में घूमने निकली बाघिन, देखने वालों के उड़ गए होश !

Tiger Herd Seen in Forest : दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जानवरों में बाघों की गिनती की जाती है. ये इतने शातिर शिकारी होते हैं कि जंगल में रहने वाले जानवरों पर काल बनकर टूटते हैं. जंगल में सिर्फ शेर से ही हार मानने वाले बाघों की एक खासियत और है कि ये जल्दी झुंड में दिखाई नहीं देते, जबकि शेर झुंड में ही चलते हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर जब बाघों (Tigeress With Family ) का पूरा परिवार जंगल में एक साथ टहलता दिखाई (Wildlife Video) दिया, तो देखने वाले दंग रह गए.

वीडियो में बड़े ही आराम से बाघिन के साथ 5 अन्य बाघों का झुंड चलता हुआ दिख रहा है. वे मानो जंगल में सैर करने के लिए निकले हों. वीडियो की लोकेशन के बारे में ठीक से तो नहीं पता है, लेकिन ये किसी जंगल सफारी का नज़ारा लग रहा है, जहां लोगों के टाइगर्स ने ऐसा शॉक दिया है कि वो हैरान रह गए. कहां एक टाइगर देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और कहां बाघों का पूरा परिवार ही उनके सामने आ गया.

बाघिन के साथ दिखा परिवार

वायरल हो रहे वीडियो में जंगल में सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं. इसी बीच उनके सामने से एक बाघिन आ जाती है और फिर उसके पीछे-पीछे एक बाद एक बाघ आने शुरू हो जाते हैं. कुल 6 बाघों का ये झुंड देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग चकित हैं क्योंकि बाघ झुंड में चलने वाला जानवर नहीं माना जाता है. वीडियो को IFS अधिकारी सुसांत नंदा ने शेयर किया है और इसके साथ जानकारी भी दी है. उन्होंने बताया है कि आमतौर पर बाघिन 2-4 बच्चे पैदा करती है. 5 बच्चों का होना सामान्य बात नहीं है और फिर उन सभी का सर्वाइव करना उससे भी ज्यादा अनोखी बात है क्योंकि इनका पेट भरना आसान नहीं होता है.

बाघों के झुंड पर फिदा लोग

वीडियो को 2 दिन में ही 56 हज़ार से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है और 3 हज़ार से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. ज्यादातर लोगों को इतने टाइगर्स एक साथ देखने के बाद बेहद हैरानी हो रही है. इस पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा – ये बाघों की दुर्लभ पंक्ति है तो वहीं कुछ लोगों ने जंगल का पता तक पूछ डाला.