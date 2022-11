घड़ियाल पर शर्ट डालकर काबू कर रहा था शख्स, फिर जो हुआ, वो बेहद खतरनाक था ...

Man Tried To Control An Alligator With Shirt: खौफनाक वीडियो में एक शख्स घड़ियाल को शर्ट के ज़रिये घड़ियाल को काबू करते हुए देखा जा सकता है. हालांकि अगले ही पल घड़ियाल शख्स के साथ जो करता है, वो किसी को भी दहलाकर रख देगा. रेडिट पर शेयर किया गया ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है.











Follow us on