पेड़ की पतली सी टहनी पर बैठा ऊंघ रहा था छोटा बंदर, क्यूटनेस देखकर फिदा हुई पब्लिक!

Little Monkey Trying To Sleep Video: बंदरों को इंसान का पूर्वज कहा जाता है. सभी जानवरों में सबसे ज्यादा होशियार और जुगाड़ू भी बंदर ही होते हैं. इन जानवरों की एक खासियत और होती है कि वे किसी भी चीज़ को बड़ी शिद्दत से देखते हैं और उसे सीखने की कोशिश करते हैं. मौका मिलते ही वो इसे ट्राई करके अपना स्किल टेस्ट भी ले लेते हैं. वहीं इनकी ज़िंदगी भी काफी कुछ इंसानों से ही मिलती-जुलती है. इस वक्त एक ऐसे ही छोटे से बंदर का वीडियो वायरल हो रहा है, जो दिन-दहाड़े अपनी नींद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा.

सोशल मीडिया पर हम तमाम तरह के वीडियो देखते रहते हैं, वीडियो में आप एक बंदर के छोटे से बच्चे को सोने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं, लेकिन बेचारा जैसे ही गहरी नींद में आने लगता है, गिरने के डर से उसकी आंख खुल जाती है. लोगों को छोटू बंदर का ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है. खासतौर से जिस तरह ये बंदर अपने को हर बार गिरने से बचा लेता है, वो ज़बरदस्त है.

नींद में है छोटा बंदर, पर सो नहीं पा रहा

जंगल में रहने वाले जानवरों की ज़िंदगी आसान नहीं है. जहां उन्हें हर वक्त मौत का डर बना रहता है या फिर खुद से बड़े जानवर के हमले का खौफ होता है, वहीं उन्हें हमारी तरह न तो टेबल पर खाना मिल जाता है और न ही सोने के लिए अच्छा बिस्तर. किसी को गुफा में तो किसी बिल में , तो वहीं बंदरों को पेड़ पर ही सोना पड़ता है. ऐसे ही एक छोटा बंदर इस वीडियो में पतली सी टहनी पर पेड़ का तना पकड़कर बैठा है. उसे ज़ोर की नींद आ रही है, लेकिन जैसे ही वो गहरी नींद में आता है, उसका हाथ पेड़ से छीला होता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है. फिर वो चौंककर उठ जाता है.

लोगों को क्यूट लगा वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो को 13 दिसंबर को शेयर किया गया है और इसे अब तक 24 हज़ार से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 1300 से भी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. बहुत से लोग वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं. कुछ लोगों को वीडियो क्यूट लगा तो कुछ लोग बंदर के लिए चिंता भी जता रहे हैं कि उसे सोने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल रही.