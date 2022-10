सोते-सोते महिला ने निगल लिए अपने ही दांत, गले में अटकने के बाद चली गई जान !

Woman Accidentally swallowed Her Dentures: कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी की तरह ही उसकी मौत भी कब और कहां होगी ये लिखा हुआ है. कोई कितना भी बचने की कोशिश करे, उसे मौत खींचकर वहां तक ले जाती है, जहां उसका आखिरी वक्त होता है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक महिला आराम से सोते-सोते एक छोटी सी गलती (Woman Dies After Chocking on Her Dentures) की वजह से इस दुनिया से विदा हो गई.

48 साल की कोलंबियन महिला सोते-सोते अपने ही नकली दांत निगल गई और उसे पता ही नहीं चला. उसकी छोटी सी गलती के चलते महिला को अपनी जान गंवानी पड़ गई. सुनने में ये घटना अजीब लग सकती है लेकिन ये सच है कि अरमेनियन प्रांत में रहने वाली महिला मारिया (María Farías Guzmán) ने डॉक्टर की उस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया, जिसमें लोगों को सोने से पहले नकली दांत निकालने के लिए कहा जाता है. यही गलती उसकी जान पर बन गई.

खुद के नकली दांत गलती से निगले

रिपोर्ट्स के मुताबिक मारिया (María Farías Guzmán) अपने नकली दांत मुंह में लगाए-लगाए ही रात में सो गई. जब परिवार वालों को उसके कमरे से कुछ आवाज़ें आने लगीं, तो वे वहां गए, लेकिन तब तक महिला की सांसें बंद हो चुकी थीं. Oddity Central की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल ले जाने के बाद जब डॉक्टरों ने जांच-पड़ताल की तो मौत दम घुटने से हुई थी. Quindio के हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने महिला के सांस लेने के एयरवे को क्लियर करना चाहा, लेकिन उनके सारे प्रयास नाकामयाब रहे. ऐसे में मौत की वजह सांस लेने के रास्ते में बाधा बताई गई.

आप कभी न करें ये गलती

वैसे तो डॉक्टर की ओर से सोने से पहले डेंचर्स निकालने के लिए ही कहा जाता है, लेकिन कई बार लोग इसे अवॉयड कर देते हैं. दुनिया में ऐसे मामले में कम ही हैं, जब कोई अपने नकली दांत निकल गया हो, लेकिन इस केस के बाद ये मामला गंभीरता से लेने वाला हो गया है. महिला की फोरेंसिक रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, जिसके बाद ही घटना की तस्वीर और साफ होगी.