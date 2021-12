सहेली की शादी में गई लड़की ने दूल्हे को ही पटा लिया, बेचारी दुल्हन रही बेखबर !

शादियों के सीज़न (Wedding Season) में जहां हर तरफ रौनक ही रौनक होती है, वहीं कई बार कुछ ऐसी गड़बड़ भी हो जाती है कि बात न उगली जाए और न ही निगली जाए. कुछ ऐसा ही हुआ एक दुल्हन (Bride ditched by friends) के साथ, जब उसकी ही दोस्त ने शादी से तुरंत पहले उसके दूल्हे को पटा (Bridesmaid almost hooked up with groom) लिया. दिलचस्प बात ये है कि दुल्हन आज भी इससे बेखबर है और उसकी सहेली का चक्कर उसके नए-नवेले पति से जारी है.

ऑनलाइन शेयरिंग साइट Reddit पर एक लड़की ने हाल में हुई एक शादी की कहानी शेयर की है. लड़की ने बताया है कि ये शादी पूरी तरह से बर्बादी थी क्योंकि यहां दुल्हन के साथ गई उसकी सहेली ने ही उसका काम तमाम कर दिया. उसने शादी के दौरान ही दूल्हे के ऐसे-ऐसे राज़ खोलने शुरू कर दिये, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी.

शादी दुल्हन की, मस्त रही सहेली

पोस्ट के मुताबिक महिला अपने साथ काम करने वाली 2 लड़कियों के साथ उसकी सहेली की शादी में गई थी. ये शादी 2 साल पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन टलते-टलते 2021 तक पहुंच गई. तब तक ये सभी लड़कियां अलग-अलग जगह पर काम करने लगी थीं, फिर भी दुल्हन ने पुरानी सहेलियों को ही अपना ब्राइड्मेड्स चुना. वे नहीं चाहते हुए भी शादी में पहुंचीं, लेकिन यहां अलग ही कांड हो गया. शादी में पहुंची सहेली शराब के नशे में वो सब कुछ कह डाला, जो उसे कम से कम शादी के दिन तो नहीं कहना चाहिए था.

ये भी पढ़ें- 37 हज़ार मुफ्त ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, फीस है सिर्फ ‘बच्चों की प्यारी मुस्कान’

दूल्हे के सारे राज़ खोल गई सहेली

ड्रिंक्स लेने के बाद जब तीनों सहेलियां एक जगह पर बैठीं तो उनमें से एक ने दूल्हे और अपने चक्कर के बारे में ज़ोर-ज़ोर से बातें करनी शुरू कर दीं. उसने ये भी बताया कि वेडिंग रिहर्सल पार्टी के दौरान दूल्हा होटल के उसके कमरे में भी आया था. वे कई महीनों से एक दूसरे को मैसेज भी कर रहे हैं. इतना ही नहीं कपल के हनीमून के लिए निकलने के बाद उसने बाकी सहेलियों को अपने और दूल्हे के बीच की चैट्स भी दिखाईं, जो काफी पर्सनल थीं. इस पोस्ट को पढ़ने के बाद लोगों ने महिला को सलाह दी कि उसे इसी वक्त नई-नवेली दुल्हन को सब कुछ बता देना चाहिए.