ऑफिस से Free छुट्टी लेने के लिए 'प्रेगनेंट' हो गई महिला, अचानक खुलकर नीचे गिर गई कोख!

ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए तकरीबन हर किसी ने कभी न कभी कोई न कोई बहाना ज़रूर बनाया होगा. अक्सर लोग बिमारी के नाम पर छुट्टी ले लेते हैं और पार्टी करते हैं. कभी किसी रिश्तेदार की शादी और या उससे भी आगे बढकर किसी के मरने का बहाना कर कई दिन की छुट्टी मार लेते हैं. लेकिन एक महिला ऐसी है जिसका तरीका सुनकर आप सिर पकड़ लेंगे.

अमेरिका की रहने वाली रॉबिन फॉलसम (Robin Folsom) नाम की महिला ने ऑफिस से लंबी छुट्टी पाने के लिए ऐसा काम किया कि सुनने वाले दंग रह गए. साथी कर्मचारी उसकी हिम्मत सोचकर हैरान थे कि आखिर छुट्टी के लिए कोई इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है. दरअसल सरकारी नौकरी करने वाली महिला रॉबिन फॉलसम सैलरी और छुट्टी दोनों का मज़ा लेना चाहती थी लिहाज़ा उसने एक तरकीब निकाली और प्रेगनेंट हो गई ताकी कोई चाहकर भी उसकी छुट्टियों पर चाकू न चला सके. लेकिन जांच में उसकी प्रेगनेंसी Fake निकली (Pregnancy turned out to be fake in the investigation.).

छुट्टी के लिए मां बनने का बहाना पड़ा भारी

रॉबिन जो एक सरकारी कर्मचारी थी और ज़िम्मेदार पद पर काम करती थी. External Affairs at Georgia Vocational Rehabilitation Agency में डायरेक्टर के पद पर थी. उसके इस धोखाधड़ी से नाराज़ विभाग ने उसके खिलाफ जांच बैठा दी. और बाकायदा उससे पूछताछ की गई. जिसमें उसका सच उजागर होने के बाद त्वरित कार्रवाई कर न सिर्फ नौकरी से बेदखल किया गया बल्कि उसके ऊपर धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज करवाया गया. महिला सैलरी के साथ छुट्टी पाने के लिए बिना किसी पार्टनर के ही प्रेगनेंट बन गई (Woman becomes pregnant to get leave with salary). लेकिन उसकी धोखाधड़ी एक साथ कर्मचारी ने उजागर कर दी.

नकली बेबी बंप नीचे आ गिरा तो खुल गई महिला की पोल

महिला ने प्रेगनेंसी के झूठ को सच साबित करने के लिए पेट पर नकली पेच चढा लिया था. यानि आर्टिफिशियल बेबी बंप लगाकर वो दफ्तर में सबको धोखा देने में कामयाब हो रही थी (Cheated in the office by putting artificial baby bump) मगर एक दिन उसकी सच्चाई उजागर हो गई जब एक सहकर्मी ने उसके नकली पेट को थोड़ा ढिला होने के बाद लटकता हुआ देख लिया. उसे तब शक हुआ जब लगा कि अचानक महिला का पेट कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ आ रहा है. करीब से देखने पर साफ हो गया की उसने अपनी नौकरी और सहकर्मियों के साथ कितना बड़ा धोखा प्लान किया थी. लेकिन वक्त रहते उसकी सच्चाई बाहर आ गई और उसे नौकरी से निकला दिया गया. वरिष्ठ अधिकारियों का बताया कि आम लोगों के पैसे पर मिलने वाली सरकारी सैलरी और ज़िम्मेदारी के साथ ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.