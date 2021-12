कपड़ों की शॉपिंग बंद की तो लड़की को हुआ बड़ा फायदा, खरीद लिया अपना ड्रीम हाउस !

हर किसी का सपना होता है अपना खुद का आशियाना (Buying Own House Scheme) होना. सबकी इसे लेकर अपनी प्लानिंग होती है और सेविंग स्कीम (Best Saving Scheme) भी. एक लड़की ने अपने लिए कुछ ऐसे साधारण नियम (Rules for Saving) बनाए कि उसने अपने टार्गेट से 3 साल पहले ही खुद का घर खरीद लिया. आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने घर के अच्छी-खासी रकम अपनी फालतू की शॉपिंग (Woman Bought House by saving Money) बंद करके इकट्ठा की.

स्टेफ नेलर (Steph Naylor) नाम की महिला ने अपने लिए 6 साल के अंदर घर खरीदने का टार्गेट रखा था. इसके लिए वो खासी मेहनत भी कर रही थीं. इसी बीच उन्हें आइडिया आया कि वे अपनी फिजूलखर्ची पर थोड़ी लगाम लगाकर पैसे बचाएं. आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें सिर्फ कपड़ों की शॉपिंग बंद करने की वजह से इतना फायदा हुआ कि घर 6 के बजाय 3 साल में ही खरीद लिया गया.

कपड़े की शॉपिंग बंद की तो हुआ फायदा

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक 32 साल की स्टेफ नेलर का अपने पार्टनर से 3 साल पहले ब्रेक अप हो गया था. उन्होंने तब खुद के लिए 6 साल के अंदर घर खरीदने का लक्ष्य रखा. वे महामारी के समय से ही घर बैठकर काम कर रही हैं और उन्होंने इस दौरान अच्छे-खासे पैसे भी बचा लिए. उन्हें अपने बिल्स और घर का किराया देने की वजह से सेविंग करना मुश्किल हो रहा था. महिला ने इसके लिए एक अलग रास्ता निकाला और अपने लिए कपड़ों की शॉपिंग करनी बंद कर दी. उनके इस छोटे से कदम ने उन्हें घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने में मदद की.

ये भी पढ़ें- Video : अब दिल खोलकर खाइए बर्गर, साथ-साथ घटता रहेगा वज़न

लग्ज़री घटाकर खरीदा घर

महिला ने अपने लिए महंगे कपड़े खरीदने बंद कर दिए और बाहर से कॉफी लेना भी कम कर दिया. इतना ही नहीं वे बाहर से खाना भी नहीं लेकर आती थीं, जिसकी वजह से उन्होंने अच्छे-खासे पैसे बचा लिए. आखिरकार उन्होंने अपनी छोटी-छोटी सेविंग्स से 1 करोड़ 60 लाख की रकम अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए जमा की. उन्होंने पहले से ही करीब 1 करोड़ इकट्ठा कर रखे थे, जिसमें 60 लाख का योगदान उनकी सेविंग हैबिट्स ने किया. अपने 2 बेडरूम के घर को देखकर वे काफी इमोशनल हो गईं.