महिला ने एमरजेंसी नंबर पर कॉल कर मंगाया 'पिज्ज़ा', स्मार्ट ऑपरेटर समझ गया इशारा !

एमरजेंसी नंबर पर अगर फोन किया जाता है, तो आशंका होती है कि सामने वाला किसी मुसीबत में होगा. सोचिए अगर कोई आपातकाल में इस्तेमाल होने वाले नंबर पर फोन करके पिज्ज़ा-बर्गर मांगने लगे तो ऑपरेटर (Woman Orders Pizza on Emergency Number) को गुस्सा आएगा. हालांकि एक ब्रिटिश एमरजेंसी सर्विस ऑपरेटर को इस बात पर गुस्सा नहीं आया और वो सामने से कॉल कर रही लड़की (Smart Operator Gets the Hint Of Caller) के दिल की बात समझ गया.

कई बार ऐसा होता है कि इंसान खतरे में है और एमरजेंसी नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता दे. सोचिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो, जहां अपनी बात कहने में भी खतरा हो, तो क्या किया जाए? ब्रिटेन में एक लड़की के साथ ऐसा ही हुआ और उसने फोन तो एमरजेंसी नंबर पर लगाया लेकिन सामने से पिज्ज़ा ऑर्डर (Woman Orders Pizza on Emergency Number) करने लगी.

लड़की को पिज्ज़ा नहीं चाहिए थी मदद

नॉर्थ यॉर्कशायर पुलिस की ओर से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) से ये घटना साझा की गई है. उन्होंने बताया है कि उनके पास एक लड़की का कॉल आया और वो सामने से ऐसी एक्टिंग कर रही थी, जैसे वो किसी पिज्ज़ा डिलीवर करने वाली कंपनी से बात कर रही है. फोन अटेंड कर रहा ऑपरेटर सेकेंड्स में उसका इशारा समझ गया और उसने लड़की से सिर्फ हां या ना में जवाब देने के लिए कहा. सबसे पहले तो उसने लड़की से पूछा कि -वो किसी मुसीबत में है? जब लड़की का जवाब हां मिला तो उसे ये जानने में देर नहीं लगी कि उसे खतरा बस में किसी सहयात्री से है.

पुलिस ने लिया फटाफट एक्शन

जब तक महिला बात करती रही पुलिस ने ऑनलाइन ट्रैकर से बस का पता किया और एक टीम वहां के लिए रवाना कर दी. फिर जिस 40 साल के अधेड़ आदमी से लड़की को खतरा था, उसे गिरफ्तार किया गया. बाद में उस शख्स को पुलिस ने छोड़ दिया और महिला को सुरक्षित घर पहुंचाया गया. नॉर्थ यॉर्कशायर पुलिस की ओर से ये घटना ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा गया है कि ‘पिज्ज़ा ऑर्डर करने के लिए आई कॉल मदद की गुहार हो सकती है’.