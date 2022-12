हर वक्त भूत-प्रेतों से घिरी रहती है लड़की, ब्वॉयफ्रेंड के साथ हो तो आकर नाचने लगती है मरी हुई दादी!

Woman Can See And Talk With Ghosts: आपने बहुत से लोगों के मुंह से भूत-प्रेत की कहानियां सुनी होंगी. कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें भूत दिखाई दिए या फिर उन्हें भूत या आत्मा के होने का कोई संकेत मिला. अब इन कहानियों को लेकर सबकी अपनी राय होती है. कोई इस पर भरोसा करता है तो कोई बिल्कुल नहीं. आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाएंगे, जिसका दावा है कि वो न सिर्फ भूतों को देख सकती है, बल्कि वो उनसे बात भी करती है.

इस महिला का नाम लिडिया थॉमस (Lydia Thomas)है. आमतौर पर लोग जिन भूत-प्रेतों का नाम सुनकर डर जाते हैं, महिला को उनसे बात करने की आदत हो चुकी है. यहां तक कि वो जब अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ होती है, तो उसकी मर चुकी दादी का भूत अपना डांस दिखाने लगता है. महिला का दावा है कि वो जब 8 साल की थी, तब से ही वो भूतों और आत्माओं को देख सकती है. बचपन में उसे अपनी इस शक्ति से डर लगता था और फिर वो इसकी आदी हो गई.

8 साल की उम्र में पहली बार दिखी आत्मा

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक लिडिया थॉमस (Lydia Thomas)ने पहली बार 8 साल की उम्र में अपनी दादी की आत्मा को देखा, जो उसके जन्म से पहले ही मर चुकी थीं. जब वो 10 साल की हुई तो उसने इसके बारे में घरवालों को बताया. जब तक उसने टीनएज में आत्माओं को नियंत्रित करना नहीं सीख लिया, वो इनसे डरती थी. हालांकि बाद में वो इनकी आदी हो गई. फिर वो आत्माओं को अपने हिसाब से जाने के लिए भी कह देती थी. पहले जहां उसे भूत-प्रेतों से डर लगता था, वहीं अब वो इन्हें देखती है, उनसे बातें करती है और ज़रूरत पड़ने पर उनका मुंह भी बंद करवा देती है.

ब्वॉयफ्रेंड की दादी हमेशा रहती हैं आस-पास

28 साल की लिडिया अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्वॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं और उन्हें उसकी इस अद्भुत शक्ति के बारे में पता है. डेनियल की दादी साल 2019 में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थीं, लेकिन लिडिया को वो दिखाई देती हैं. उसके मुताबिक वे थोड़ा शरारती, मज़ेदार और मस्त किस्म की आत्मा हैं. वे उसके साथ गाती और नाचती भी हैं. वे लिडिया को ये भी कहती हैं कि वो अपने बच्चे का नाम उनके नाम पर रखे. कई बार लोग लिडिया की शक्ति को लेकर डर भी जाते हैं, लेकिन उसे अब इससे कोई तकलीफ नहीं है.