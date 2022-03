बढ़िया कमाई देख टीचर ने शुरु कर दिया ऐसा काम, गंदे धंधे में पति का साथ पाकर खुश हो गई महिला

एक औरत की ज़िंदगी में अमूमन उसके बच्चे और फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होतें हैं. चाहे को करियर में कुछ भी करे. उसकी फैमिली हमेशा पहले नंबर पर होती है. करियर भी एक ऐसा ही फेज़ है जहां वो हमेशा कुछ ऐसा चुनना पसंद करती है जहां परिवार और पैसा दोनों में संतुलन बनाया जा सके.

कभी टीचर रही डी सायरन (Dee Siren) ने अपने करियर में बदलाव का बड़ा निर्णय लिया जिसके बाद अब वो टीचर से एडल्ट मॉडल बनकर बेहद खुश हैं. एडल्ट मॉडलिंग कर वो शानदार कमाई कर लेती हैं. दूसरे परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका. एक पॉडकास्ट में डी सायरन ने अपने करियर चेंज के बारे में खुलकर बातचीत की. और बताया कि कैसे एक फैसले ने उनकी लाइफ में पॉज़िटिव चेंज ला दिया.

सौ.इंस्टाग्राम: एक टीचर बन गई एडल्ट स्टार, 2 महीने में कमा लिए साल भर की सैलरी से ज्यादा

‘Dee’ के लिए गंदा है पर धंधा है ये

डी सायरन अब न सिर्फ एक एडल्ट मॉडल है बल्कि रिलेशनशिप टीचर भी हैं. अपने करियर चेंज के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें तब इस काम ने बेहद आकर्षित किया जब उन्हें इसकी कमाई का पता चला. डी के मुताबिक उन्होंने एडल्ट मॉडलिंग करके सिर्फ 2 महीनों में जितने रुपए कमाए वो टीचर के तौर पर उनकी साल भर की कमाई से भी ज्यादा था (Money earned by adult modeling in just 2 months was a year’s earning in teaching.). जिसे देखकर वो बहुत खुश हुईं. दरअसल डी को ये आईडिया अपनी एक सहेली से मिला जो पार्ट टाइम में वेबकैम मॉडलिंग करती थी और शानदार पैसे कमाती थी. उसी से प्रभावित होकर डी ने भी इस इंडस्ट्री में कदम रखा और सफलता पाई. औरों के लिए भले ही ये एक सम्मानजनक काम न हो लेकिन डी इससे बेहद खुश हैं.

अब परिवार के लिए भी मिलने लगा वक्त

डी की शादी के 28 साल हो चुके हैं. उनके बच्चे भी हैं. पहले उन्हें टीचिंग जॉब कभी बुरी नहीं लगी. लेकिन पब्लिक स्कूल के सिस्टम से वो अब तंग आने लगी थी. परिवार के साथ ठीक से वक्त भी बामुश्किल ही मिलता था. लिहाज़ा वो गंदी इंडस्ट्री उनके लिए उनकी ज़रूरतों तो पूरी करने वाली बन गई एडल्ट मॉडलिंग. डी चूंकि घर से ही साइट के लिए सारी शूटिंग करती हैं ऐसे में परिवार के लिए भी पूरा वक्त दे पाती है (Shoots from home, in such a situation, she is able to give full time for family as well.). और पहले की तुलना में रिलैक्स रहती हैं. पति की उनके इस काम को लेकर प्रतिक्रिया के सवाल पर उन्होंने बताया कि वही उसके शूट पर काम किया करते थे. लिहाज़ा उन्हें इससे कभी कोई दिक्कत पेश नहीं आई.