शेफ होकर भी लड़की खाती है सिर्फ कच्चा मांस और अंडे, फल और सब्ज़ियों से तोड़ रखा है नाता

Woman Eats Raw Meat : खाने को लेकर हर किसी का अपना-अपना स्वाद होता है. किसी को शाकाहारी खाना (Vegetarian Food) पसंद होता है, तो किसी मांसाहारी (Non Vegetarian Food) खाना. हालांकि अब तक आपने शायद ही ये सुना हो कि कोई मांस को कच्चा खाना (Woman Only Eats Raw Meat) पसंद करता है ! आपको हम आज बताएंगे हंगरी (Hungary) की रहने वाली निकोलेट किस (Nikolett Kiss) के बारे में. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक नया डायट प्लान (Woman eats deit of raw meat) बनाया है, जिसमें पका हुआ खाना शामिल ही नहीं है.