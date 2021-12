Pictures: पुरानी एंबुलेंस को बना देती है सुंदर घर, अनोखे हुनर से लाखों कमाती है महिला

Woman Transforms Ambulances into Homes : अगर हाथों में हुनर हो, तो पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करनी होती है. इंग्लैंड के ब्रिस्टल (Bristol, England) में रहने वाली महिला सामंथा बॉन्ड (Samantha Bond) ने अपने एक ऐसे हुनर से लाखों की कमाई की है. 39 साल की सामंथा यूरोप के तमाम हिस्सों के कस्टमर्स के लिए पुरानी, ज़ंग लगी एंबुलेंसेज़ (Old Ambulances Turned into Mini Homes) को रंगकर और उसे सजाकर किसी छोटे से हॉलीडे होम (Holiday Homes on Wheels) में तब्दील कर देती हैं. उनकी इस कला के लिए लोग उन्हें खुशी-खुशी लाखों रुपये देते हैं. सामंथा के कस्टमर्स वेल्स, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस से भी आते हैं और एक प्यारा सा मिनी होम ड्राइव करके अपने साथ ले जाते हैं.