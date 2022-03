'कयामत' की तैयारी करके बैठी है महिला, घर में बनाया बंकर, जुटा लिया है 25 साल का राशन !

कयामत के दिन की बातें हम सब बचपन से सुनते हैं. कयामत में पूरी धरती तबाह हो जाएगी और हो सकता है डायनासोर की तरह इंसानों की जाति का नाश हो जाए. ऐसी हालत में भी मौत को मात देने की तैयारी एक अमेरिकन महिला (Woman Created Bunker to Survive the Apocalypse) ने कर रखी है. जिस दिन का पता भी नहीं है, उस दिन के लिए महिला ने न सिर्फ अंडरग्राउंड बंकर (Woman Created Underground Bunker in House) बनाया है, बल्कि उसमें राशन भी रखना शुरू कर दिया है.

38 साल की रोवन मैककेंज़ी (Rowan MacKenzie) पिछले 11 साल से कयामत की तैयारी में जुटी हुई हैं. उन्होंने अपने घर के अंदर न सिर्फ अंडरग्राउंड बंकर बना लिया है, बल्कि 25 साल तक खाने के लिए राशन भी जुटा लिया है. Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक महिला को यकीन है कि इतनी तैयारी के बाद अगर धरती पर विनाशकाल (Apocalypse) आया, तो उसके बचने की संभावना सबसे ज्यादा होगी.

15 लाख खर्च कर ‘कयामत’ की तैयारी

महिला ने अपने अंडरग्राउंड बंकर के अंदर बीन्स और ऐसे ही ज्यादा दिन तक टिक सकने वाले राशन को स्टोर करके रखा है. इतना ही नहीं उसने कुछ हथियार भी बंकर के अंदर रखे हैं. अमेरिकन महिला ने इसकी तैयारी में अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया है. उसने £7,650 यानि करीब 8 लाख रुपये बंकर को बनाने में खर्च किए हैं और फिर इसे 25 साल तक खाए जाने वाले राशन से भरा है. रोवन कहती हैं कि हर किसी के लिए ये ज़रूरी है. जब एक-दूसरे को मारने या मरने की नौबत होगी, तो आपको अपनी सुरक्षा करनी ही है. उसने शिकार के लिए हथियार भी रखे हैं. उसका कहना है कि ये हमारे ऊपर है कि हम क्या तैयारी रखते हैं. अगर युद्ध हुआ तो खाना-पीना भी महंगा होगा. रोवन ने अपने इस प्रोजेक्ट पर 15 लाख से ज्यादा रुपये खर्च किए हैं.

महिला को ‘पागल’ समझते हैं लोग

रोवन खुद कहती हैं इंसान का ज्ञान ही उनकी शक्ति है. इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. हालांकि उनका परिवार और दोस्त उन्हें सनकी कहते हैं, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता. वो दूसरों को भी सलाह देती हैं कि इकट्ठे ज्यादा चीज़ें न खरीदें लेकिन थोड़ा ज्यादा खरीदकर रखें. किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहें और शांति से अपनी योजनाएं बनाएं. रोवन की ये बातें वे खुद काफी गंभीरता से लेती हैं, हालांकि दूसरों को ये सिर्फ ज्यादा सोचने का नतीजा दिखाई देता है.