सालभर से बेटी को 'ऑनलाइन' प्रताड़ित कर रही थी मां, वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश!

Mother Cyberbullies Own Daughter and Her Boyfriend: इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में यूं तो हमें बहुत सी सुविधाएं मिल चुकी हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन सुविधाओं की कीमत हमें अपनी निजी ज़िंदगी में गैरज़रूरी दखलअंदाज़ी से चुकानी पड़ती है. अगर कोई इंटरनेट की दुनिया का सही इस्तेमाल करना न जाने तो उसे टेक्नोलॉजी के ज़रिये ऐसी प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता है कि इंसान डिप्रेस हो जाता है या फिर उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है.

आज हम आपको साइबरबुलीइंग कही जाने वाली ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे. टीनएज में अक्सर बच्चे सोशल मीडिया के खतरों के जाने बिना इसका इस्तेमाल करते हैं और बुलीइंग के शिकार हो जाते हैं. हालांकि अमेरिका के मिशिगन से अलग ही मामला सामने आया है, जहां रहने वाली एक महिला अपनी खुद ही बेटी और उसके ब्वॉयफ्रेंड को पिछले एक साल से ऑनलाइन बुली कर रही थी. इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

खुद की बेटी को ही कर रही थी बुली

इस अजीबोगरीब के में एक 42 साल की महिला केंड्रा गेल लिकारी (Kendra Gail Licari) अपनी खुद को बेटी को ऑनलाइन बुली कर रही थी. पेशे से लड़कियों की बास्केटबॉल कोच केंड्रा ने पिछले एक साल में अपनी बेटी को हर दिन में 12 टेक्स्ट और मैसेजे भेजकर उसे तंग कर रखा था. ये केस दिसंबर, 2021 को पुलिस के पास आया और खुद केंड्रा ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जब बेटी ने उसे साइबर बुलीइंग के बारे में बताया था. रिपोर्ट के मुताबिक केंड्रा की बेटी और उसके ब्वॉयफ्रेंड को कोई ऑनलाइन बुली कर रहा था. चूंकि ये केस खुद महिला ने ही दर्ज कराया था, ऐसे में किसी को शक भी नहीं था कि ये उसी का काम है.

परेशान करने की वजह भी है कमाल!

जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि खुद केंड्रा ही योजनाबद्ध तरीके से अपनी बेटी को बेनाम धमकियां और दुखी करने वाले मैसेज भेज रही थी. उसने अपनी ही पहचान छिपा रखी थी, लेकिन जब आईटी एक्सपर्ट्स ने मामले को खंगाला तो उन्हें केंड्रा का आईपी एड्रेस मिला और सारा मामला सामने आ गया. अधिकारियों कुल 349 पेज में वो सारे मैसेज मिले, जो केंड्रा ने अपनी बेटी और उसके ब्वॉयफ्रेंड को भेजे थे. जब उससे पूछताछ की गई तो खुद उसने कुबूला कि उसने ये सबकुछ इसलिए किया क्योंकि वो अपनी बेटी को अपनी ज़रूरत महसूस कराना चाहती थी. फिलहाल महिला को गिरफ्तार किया गया है और उसे सज़ा मिली है.