जिस शख्स के प्यार में होश खो बैठी थी हसीना, वो निकला फरारी काट रहा शातिर हत्यारा !

Woman dated one of the most wanted criminal: प्यार-मोहब्बत वो जज़्बात है, जो सिर्फ दिल देखता है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने वाले किस धर्म-जाति या पेशे से है. तभी तो किसी युवा लड़की का दिल बुजुर्ग के साथ लग जाता है तो किसी अमीर को गरीब से प्यार हो जाता है. हालांकि प्यार कई बार ऐसी जगहों पर भी पनप जाता है, जो इंसान के पछतावे की वजह बन जाता है. ऐसा ही हुआ एक महिला के साथ, जब उसे शातिर हत्यारे से इश्क हो गया.

35 साल की स्टेला पैरिस (Stella Paris) नाम की महिला सालभर तक एक ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में रही, जो एक शातिर और फरार अपराधी था. उसे बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसका प्रेमी किसी का मर्डर करके भागा हुआ है. जब इस बात की खबर महिला को हुई तो वो करीब-करीब सदमे में आ गई.

हत्यारे के प्यार में गिरफ्तार हसीना

ब्रिटिश महिला स्टेला पैरिस (Stella Paris) के साथ प्यार में जो हुआ, वो किसी बुरी सपने से कम नहीं था. उसकी मुलाकात साल 2012 में माल्टा स्ट्रिप क्लब में क्रिस्टोपर गेस्ट मोर से हुई थी. जब वो स्टेला से मिला, तो उसने अपना नाम एंड्रयू लांब रख लिया था. स्टेला उसकी दौलत की वजह से उसकी ओर आकर्षित हुई लेकिन जल्दी ही उसे क्रिस्टोफर से प्यार हो गया. वो काफी सकारात्मक, उत्साहित और बिजनेस को लेकर सही दृष्टि रखने वाला इंसान लगा. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक स्टेला को उसमें कुछ तो रहस्यमय लगता था लेकि उसने क्रिमिनल होने का ज़रा भी अंदाज़ा स्टेला को नहीं था.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बला की खूबसूरत हसीना को है खतरों से खेलने का शौक आगे देखें…

सच सामने आया तो लगा सदमा

स्टेला के मुताबिक क्रिस्टोफर का व्यवहार कंट्रोलिंग था और वो सोशल मीडिया पर अपनी फोटो नहीं डालने देता था. उसके लंबे बाल थे,जिसे घर पर तो वो बांधकर रखता था लेकिन बाहर जाते वक्त खोल लेता था. महिला सालभर के रिलेशनशिप में पहले तो खुश रही लेकिन बाद में क्रिस्टोफर का हिंसक व्यवहार देखकर उसने ब्रेकअप कर लिया. हालांकि उसे इस घटना के 6 साल बाद पता चला कि क्रिस्टोफर एक हत्यारा था और साल 2003 में कत्ल करने के बाद से फरार था और पुलिस उसे ढूंढ रही थी. अब वो 24 साल की जेल की सज़ा काट रहा है.