30 साल से महिला ने नहीं काटे हैं अपने नाखून, 12 इंच की लंबाई देख दंग रह जाते हैं लोग !

Woman did not cut nails for 30 years : आमतौर पर नाखूनों को निश्चित समय पर काटना हमारे साफ-सफाई के रूटीन में आता है. हालांकि बहुत से लोग फैशन के नाम पर तो कभी शौकियन नाखूनों को बढ़ाकर उन्हें पेंट करते हैं. ये लंबाई 2-3 इंच तक हो सकती है, लेकिन क्या किसी के नाखून 12 इंच तक लंबे हो सकते हैं? ये हमारी कल्पना (Woman has been growing nails for 30 years) से परे है, लेकिन कॉर्डेलिया एडम्स (Cordelia Adams) की पर्सनालिटी का ये एक हिस्सा है.

59 साल की कॉर्डेलिया एडम्स (Cordelia Adams) पिछले 30 सालों से अपने नाखून बढ़ा रही हैं और अब ये उसकी पर्सनालिटी की पहचान हैं. उन्होंने बचपन में अपनी मां के लंबे नाखून बहुत अच्छे लगते थे, जिसके बाद उन्होंने अपने भी नाखून बढ़ाने का फैसला किया. साल 1989 से उन्होंने अपने नाखून काटे ही नहीं हैं. अब उन्हें अपने इस अजीबोगरीब लुक की वजह से लोगों का अटेंशन मिलता है और वे इसे काफी एंजॉय भी करती हैं.

16 इंच तक बढ़ गए थे नाखून

एक वक्त में कॉर्डेलिया एडम्स (Cordelia Adams) के नाखून 16 इंच लंबे हो चुके थे, फिर उन्होंने इसे 12 इंच तक ट्रिम करने के बाद इसी लंबाई पर मेनटेन रखा है. वे अपने रोज़ाना के काम इन लंबे-लंबे नाखूनों के साथ ही करती है. हालांकि उंगलियों के टिप से जो काम किए जाते हैं, उन्हें करने में कार्डेलिया को परेशानी होती है. यूट्यूब चैनल Truly में Hooked on the Look video में बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे उंगलियों वाले काम अपने हाथों के नकल्स से लेती हैं. बर्तन साफ करने या फिर कोई चीज़ उठाने के लिए वे नाखूनों के बजाय नकल्स या हाथ के ऊपरी हिस्से की मदद लेती हैं.

नाखूनों पर बनाकर रखती हैं आर्ट

कॉर्डेलिया एडम्स (Cordelia Adams) अपने इस अनोखे लुक की वजह से टिकटॉक पर भी खासी लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं. लोगों को उनके इन नाखूनों के साथ उन्हें काम करते हुए देखना दिलचस्प लगता है. खासतौर पर उनके हाथ धोने के वीडियो को 17 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स मिले थे. अमेरिका के इंडियाना की रहने वालीं कॉर्डेलिया से लोग अक्सर पूछते हैं कि वे खाना कैसे खाती हैं या फिर सोती कैसे हैं. हालांकि उन्हें इन सवालों से फर्क नहीं पड़ता और वे अपने नाखूनों को पेंट करना बेहद पसंद करती हैं.